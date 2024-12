Settimana bianca, quanto costa e come risparmiare secondo Altroconsumo

Introduzione

Altroconsumo ha analizzato i prezzi in nove rinomate località sciistiche, calcolando quanto deve essere disposta a spendere una coppia che vuole concedersi la settimana di Capodanno sulla neve tra viaggio, soggiorno e skipass. Si va da 1.724 euro per Tarvisio a 4.405 euro per Cortina d’Ampezzo. L’organizzazione dei consumatori offre anche qualche consiglio per risparmiare: ad esempio, scegliendo di fare la settimana bianca a Carnevale si spende in media il 40% in meno