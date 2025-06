Delega fiscale, in arrivo rinvio al 2026? A che punto è la riforma

Intanto, comunque, non si fermano i decreti del governo per l’attuazione della riforma. Negli ultimi giorni sono arrivate modifiche al concordato preventivo per le partite Iva per il biennio 2025-26. Nel dettaglio, è adesso previsto un tetto alla proposta del fisco ma solo per i contribuenti più affidabili. E non basterà un avviso bonario per decadere dalla proposta. Il decreto legislativo correttivo del concordato è stato approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri, che ha varato anche il disegno di legge annuale per la concorrenza.