Nike, perché Tim Cook ha acquistato azioni per 3 milioni di dollari?

L’investimento arriva in un momento cruciale per Nike, alle prese con margini compressi e con un rallentamento evidente in Asia, area storicamente strategica per il marchio. Il 2025 è stato un anno difficile per l'azienda dello swoosh, a causa dell’aumento dei dazi voluti da Donald Trump che ha portato a un aumento dei costi. Per attenuare l’effetto, il gruppo ha accelerato una strategia avviata da oltre dieci anni: ridurre il numero di fornitori e diversificare la produzione fuori dalla Cina. Inoltre, il nuovo amministratore delegato Elliott Hill sta lavorando a un piano di rilancio ambizioso, che punta sul rinnovamento dell’offerta e su una comunicazione più incisiva, nel tentativo di restituire slancio a un brand che ha perso parte della sua brillantezza.