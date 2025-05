Nike, da scarpe ad abbigliamento: aumento dei prezzi su molti prodotti

Secondo Nbc News, gli aumenti dei prezzi legati ai dazi statunitensi non stanno però colpendo solo il mercato dell'abbigliamento sportivo. Aumenti si registrano infatti anche per gli accessori per bambini, per animali domestici e nel mondo tech. Inoltre, come scrive il The Guardian, la maggior parte delle aziende statunitensi afferma che dovrà aumentare i prezzi per far fronte ai dazi. Più della metà (54%) delle aziende statunitensi intervistate dalla compagnia assicurativa Allianz ha dichiarato che dovrà aumentare i prezzi per far fronte al costo delle nuove tariffe. Delle 4.500 aziende di nove Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Cina, intervistate da Allianz, solo il 22% ha dichiarato di poter assorbire l'aumento dei costi.

Non solo: quasi otto aziende americane su 10 hanno dichiarato di aver anticipato le spedizioni in Cina prima che Trump annunciasse i dazi, mentre il 25% ha dichiarato di aver iniziato ad anticipare le spedizioni prima delle elezioni del novembre 2024.

L'imprevedibilità della politica commerciale statunitense ha minato la fiducia degli esportatori. L'indagine ha rilevato che il 42% delle aziende esportatrici prevede ora un calo del fatturato compreso tra il -2% e il -10% nei prossimi 12 mesi, rispetto a meno del 5% registrato prima del "Giorno della Liberazione" del 2 aprile, quando Trump ha presentato la sua politica tariffaria.

