Locatelli ha anche più volte rimarcato che sono almeno “10 anni”, costellati da “30 proposte di legge mai arrivate all'approvazione finale", che si cerca di dare un riconoscimento specifico al caregiver familiare, a cui si fa riferimento nelle leggi italiane almeno dal 2018, ma che non è mai visto oggetto di una disciplina organica vera e propria. Locatelli ha parlato del ddl come di un provvedimento “dedicato a coloro che amano, curano e non vogliono essere sostituiti ma accompagnati in questo percorso di cura” dei familiari. C’è già però chi ha sottolineato alcune potenziali criticità del testo. I paletti sui requisiti per la tutela economica – massimo 3mila euro di reddito e Isee che non vada oltre i 15mila euro – sono giudicati troppo rigidi. Secondo alcune stime aiuteranno all’incirca 50mila caregiver, ma al momento ci sarebbero almeno 7-8 milioni di persone che prestano costante assistenza ai propri familiari.

