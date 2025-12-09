Anziani, previsti diversi bonus e sconti anche nel 2026: ecco quali

Introduzione
Molti anziani, dagli over 70 agli over 80, godono di diverse agevolazioni fiscali che spaziano dagli sconti sulla TARI alle spese ridotte per bollettini postali e telefono fino all’esenzione dal ticket sanitario e al diritto alla Prestazione Universale, erogata dall'Inps, dal valore di 850 euro. Ecco cosa c'è da sapere
Quello che devi sapere
Bonus anziani da 850 euro
Una delle principali agevolazioni per gli anziani è la Prestazione Universale erogata dall'Inps. Introdotta con il cosiddetto "Decreto Anziani" (decreto legislativo 29 del 2024), la Prestazione Universale contribuisce al sostegno economico di soggetti non autosufficienti con più di 80 anni di età. La misura, di carattere sperimentale, ha debuttato all'inizio di quest’anno e, salvo proroghe, terminerà il 31 dicembre 2026. Per tutta la durata della fase sperimentale restano in vigore l’esenzione da imposizioni fiscali e il divieto di pignoramento. Oltre all’età, l’ottenimento dell’assegno mensile da parte dell’Inps dipende dal riconoscimento di un bisogno assistenziale gravissimo. Il beneficio spetta ai soggetti con disabilità grave valutata secondo i criteri dell’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 e in tutti i casi in cui occorra un’assistenza giornaliera. A incidere sulla possibile assegnazione anche requisiti sociali come il valore Isee e la titolarità dell’indennità di accompagnamento.
Per approfondire: Bonus anziani da 850 euro, cosa devono fare gli eredi in caso di decesso del beneficiario?
Agevolazioni TARI per la popolazione anziana
Non ci sono riduzioni automatiche della tassa sui rifiuti a livello nazionale al compimento dei 70 anni. Ciononostante, numerosi enti locali applicano in autonomia sconti, esoneri o tariffe alleggerite. Le amministrazioni comunali, infatti, valutano elementi come:
- la situazione economica attestata dall’ISEE;
- il numero dei componenti del nucleo;
- l’età dell’intestatario dell’utenza.
Gli ultrasettantenni con risorse economiche limitate, considerati maggiormente fragili, possono accedere a riduzioni consistenti. Per capire quali agevolazioni siano operative nel proprio territorio è necessario informarsi presso l’Ufficio Tributi o rivolgersi a un Caf per assistenza.
Per approfondire: Pensioni, 4,6 milioni di italiani prendono meno di 1.000 euro al mese. I dati Inps
La Carta Acquisti per gli over 65
Tra i vari aiuti pensati per i più anziani c’è anche la Carta acquisti, carta di pagamento elettronico con ricarica bimensile di 80 euro per sostenere le spese alimentari, quelle sanitarie e quelle per le bollette di luce e gas. Possono usufruirne le persone con più di 65 anni che ricevono trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 8.052,75 euro all'anno. Il limite sale a 10.737,00 euro all'anno dal compimento del 70esimo anno di età in su.
L'Assegno di inclusione
Da considerare anche l'Assegno di inclusione, dedicato ai nuclei familiari con almeno un componente dai 60 anni in su. L'integrazione del reddito familiare spetta ai nuclei con reddito fino a 6mila euro, che salgono a 7.560 euro annui (moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
L'Assegno sociale
Per chi ha almeno 67 anni e verte in condizioni di disagio economico è possibile ottenere anche l’assegno sociale, che ammonta a poco più di 500 euro al mese per 13 mensilità.
Bollettini postali: spese ridotte per chi ha più di 70 anni
Poste Italiane applica una commissione scontata agli utenti che abbiano superato i 70 anni, previa presentazione di un documento d’identità che certifichi l’età. L’agevolazione non è automatica e deve essere richiesta direttamente allo sportello. Le tariffe ribassate prevedono:
- Bollettino F35: da 2,13 a 1,13 euro;
- Bollettino precompilato per sanzioni: da 2,49 a 1,49 euro.
Canone Rai: esonero destinato agli over 75
La cancellazione del canone televisivo, invece, interviene al compimento dei 75 anni, purché si rispettino condizioni ben definite:
- reddito complessivo della famiglia (richiedente + coniuge) non superiore a 8 mila euro;
- assenza di conviventi percettori di reddito, fatta eccezione per collaboratori domestici o badanti.
La richiesta va inoltrata una sola volta tramite:
- raccomandata senza busta all’Agenzia delle Entrate di Torino – Ufficio Canone TV,
- oppure posta elettronica certificata.
Per ottenere l’esonero annuale è necessario inviare la domanda entro il 31 gennaio, oppure entro il 30 giugno per saltare il pagamento del secondo semestre.
Ticket sanitario: esenzione E01 per over 65 con reddito contenuto
L’accesso all’esenzione E01 per visite mediche e prestazioni sanitarie non scatta a 70 anni, bensì dai 65 anni. Il requisito economico richiesto è un reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro.
È utile ricordare che:
- il reddito viene considerato a livello familiare,
- il beneficio riguarda solo il componente che ha già compiuto 65 anni.
Di solito la ASL attribuisce automaticamente il codice di esenzione; qualora non succedesse, è possibile presentare domanda alla propria azienda sanitaria.
Agevolazioni sulla telefonia fissa e mobile per chi supera i 70 anni
Molte compagnie telefoniche mettono a disposizione pacchetti costruiti appositamente per la clientela più anziana. Per quanto riguarda il servizio fisso, i ribassi possono dipendere dall’ISEE o dall’eventuale stato di disabilità del titolare, permettendo di dimezzare il costo del canone.
Riduzioni sui mezzi di trasporto per chi ha compiuto 60 anni
Già dal sessantesimo anno di età è possibile accedere a tariffe alleggerite per gli abbonamenti ai servizi di mobilità, sia su scala locale sia su tratte nazionali. Autobus, tram e metropolitane sono spesso utilizzabili tramite tessere a costi inferiori, variabili a seconda di ciò che stabiliscono le singole aziende di trasporto. Anche chi si sposta in treno, nave o aereo può beneficiare di offerte dedicate, con scontistiche specifiche predisposte dai diversi operatori del settore.
Per approfondire: Manovra 2026, ipotesi fondi aggiuntivi per l’assistenza agli anziani non autosufficienti