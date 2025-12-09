Anziani, previsti diversi bonus e sconti anche nel 2026: ecco quali

Una delle principali agevolazioni per gli anziani è la Prestazione Universale erogata dall'Inps. Introdotta con il cosiddetto "Decreto Anziani" (decreto legislativo 29 del 2024), la Prestazione Universale contribuisce al sostegno economico di soggetti non autosufficienti con più di 80 anni di età. La misura, di carattere sperimentale, ha debuttato all'inizio di quest’anno e, salvo proroghe, terminerà il 31 dicembre 2026. Per tutta la durata della fase sperimentale restano in vigore l’esenzione da imposizioni fiscali e il divieto di pignoramento. Oltre all’età, l’ottenimento dell’assegno mensile da parte dell’Inps dipende dal riconoscimento di un bisogno assistenziale gravissimo. Il beneficio spetta ai soggetti con disabilità grave valutata secondo i criteri dell’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 e in tutti i casi in cui occorra un’assistenza giornaliera. A incidere sulla possibile assegnazione anche requisiti sociali come il valore Isee e la titolarità dell’indennità di accompagnamento.

