Pensioni, 4,6 milioni di italiani prendono meno di 1.000 euro al mese

Introduzione

In Italia quasi 4,6 milioni di pensionati hanno ricevuto un assegno da meno di mille euro al mese. Si tratta del 28,1% del totale. A riferirlo è l'Osservatorio Inps sul casellario dei pensionati, secondo cui l'importo complessivo ricevuto dalle due fasce più deboli della popolazione pensionata (fino a 499,99 euro e tra 500 e 999,99) è dell'8,8% del totale. Tra le donne, il 34,5% (quasi 2,89 milioni di persone) registra un reddito da pensione inferiore a mille euro, mentre tra gli uomini sono nelle due fasce più basse di reddito solo il 21,4%. del totale.