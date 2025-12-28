Fisco, dall'incrocio Pos-scontrini ai pignoramenti: le novità del 2026

Recentemente il viceministro all’Economia Maurizio Leo è tornato a parlare della Manovra, e in particolare della lotta al sommerso. Leo ha spiegato che "la fine del reddito di cittadinanza e il rafforzamento delle politiche attive hanno contribuito a portare nel lavoro regolare persone che prima erano inattive o lavoravano in nero. Questo aumenta la compliance e, di conseguenza, le entrate. La pressione fiscale cresce quindi al crescere dell’occupazione anche per effetto dell’economia non osservata". Per quanto riguarda la lotta all'evasione, Leo ha detto che "nel 2024 il recupero complessivo dell’evasione ha raggiunto 26,3 miliardi, di cui 22,8 miliardi da attività ordinarie di controllo e 3,5 miliardi da misure straordinarie".

