Fisco, il piano anti-evasione: come funzionano i controlli sprint

Introduzione

Il nuovo direttore dell'agenzia delle Entrate e dell'agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) Vincenzo Carbone ha disegnato il quadro di un Fisco del futuro che punterà su controlli sprint quadruplicati, più lettere e blitz soft. In un’intervista a Il Sole 24 Ore, il nuovo numero 1 del Fisco ha delineato punto per punto la strategia per contrastare gli evasori. “Dobbiamo essere proattivi e propositivi, senza aver paura di mettere in discussione prassi consolidate. Insomma, un'Agenzia sempre più orientata a trovare soluzioni ai problemi che i contribuenti le sottopongono. Anche per non arrivare al contenzioso, che è una sconfitta per tutti”, ha detto.