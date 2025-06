Tasse, quali sono le categorie che evadono di più?

Nel commercio al dettaglio, la propensione a evadere in Fisco differisce in base all’ambito di attività. Per esempio tra i panetteri sarebbero il 70% a presentare possibili dichiarazioni dei redditi non veritiere, seguiti dalle mercerie con il 68%, i negozi di giocattoli con il 67% e l’abbigliamento con il 65%

