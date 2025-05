Detrazioni fiscali 2025, la guida con tutte le novità da sapere

Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative. Viene precisato, in più, che non si deve tener conto anche delle spese per le quali sono previste detrazioni forfetarie.