Nell’ordine, a tirare la volata dei listini europei sono state in primo luogo le banche, il cui indice settoriale Stoxx è salito del 65%, registrando la migliore performance dal 1997, forti della corsa degli utili, dei dividendi e dei buy-back, con le commissioni, i ricavi da trading e l'efficienza dei costi che hanno permesso di far fronte al calo dei tassi. Subito dietro le banche - Santander, Socgen e Commerzbank in testa - si collocano proprio i titoli della difesa, spinti dal disimpegno americano verso Kiev, con il gruppo tedesco Rheinmetall che si è guadagnato l'ingresso nell'Euro Stoxx 50 e lo sviluppatore di sistemi di difesa spagnolo Indra Sistemas miglior titolo a Madrid con un balzo del 180% circa. Da segnalare che sono invece andate in rosso le auto, alle prese con una domanda fiacca, le turbolenze dovute ai dazi, la concorrenza cinese e una travagliata transizione all'elettrico: l'indice Stoxx è in calo di circa il 4%, in rosso per la prima volta dal 2002.

