Difesa, sistemi antimissile e antidrone: il piano dell'Italia

Per quanto riguarda i droni, "in chiave difensiva avranno un ruolo cruciale poiché saranno in grado di scoprire tempestivamente la minaccia e difendere automaticamente gli obiettivi sensibili, mantenendo però sempre l'uomo nel processo decisionale - ha sottolineato Conserva - Questi sistemi automatizzati sono cruciali per garantire la protezione dalla minaccia, anche quelle provenienti da un semplice container trasportato vicino a una base aerea o a una centrale elettrica". Conserva inoltre ha osservato che tra i droni, "alcuni sono armati, alcuni sono disarmati, creano confusione" e "fanno sprecare molte munizioni per fermare la minaccia". "È importante dotarsi di sistemi e capacità di intercettazione a basso costo e in questo i droni difensivi potrebbero essere la soluzione - ha sottolineato - Perché se il drone offensivo costa poco, il drone difensivo costa altrettanto poco. Per essere efficace però ha bisogno di sensori costosi, di questa rete interconnessa di sensori, e quindi lì stiamo investendo".