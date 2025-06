Spesa militare, 5% del Pil entro il 2035. Scenari per l'Italia

Per raggiungere i nuovi target, sarà sicuramente necessario reperire nuove risorse finanziare. La premier Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni in Parlamento, in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, ha spiegato che si potrebbe affrontare la questione proprio in sede europea. "Resta ferma la necessità, a livello europeo, di rendere compatibili le regole del patto di stabilità con l’incremento delle spese di difesa concordate con gli alleati. In particolare, con riferimento alle procedure di deficit eccessivo, riguardo cui è necessario conseguire una parità di trattamento ed evitare rischi di applicazioni asimmetriche”.

Per il ministro dell’Economia Giorgetti, i prospettati aumenti delle spese per la difesa “vengono trattati in modo asimmetrico: gli Stati membri al di fuori della procedura di infrazione possono utilizzare la flessibilità della clausola nazionale di salvaguardia ed evitare la procedura anche con disavanzi superiori al 3% del Pil”, mentre gli Stati membri già in procedura di infrazione “non possono utilizzare la stessa flessibilità e uscire dalla procedura se il loro disavanzo è superiore al 3% a causa della spesa per la difesa”. Per questo, chiarisce, “è fondamentale trovare una soluzione per aggiornare queste regole all’emergenza che stiamo vivendo per evitare che sembrino stupide e senza senso”.