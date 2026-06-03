Cosa ha spinto al ribasso gli incassi? Non è stato, dice il Codacons, il censimento che obbligava i Comuni a comunicare i dati sugli apparecchi, pena la nullità delle sanzioni, anche perché è terminato solo alla fine dello scorso novembre, e non ha avuto quindi impatto sui proventi degli enti locali per il 2025. La riduzione delle entrate, semmai, sarebbe da attribuire da un lato alla regolamentazione degli autovelox scattata lo scorso 12 giugno e che ha imposto regole più stringenti agli enti locali, e dall'altro alle numerose sentenze della Cassazione che hanno bocciato le sanzioni elevate da apparecchi non omologati, portando molte amministrazioni a disattivare gli strumenti.