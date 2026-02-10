Autovelox, censimento Mit: solo 1000 omologati su 11.000. La mappa

Il quotidiano La Stampa ha incrociato i dati: il portale di rilevazione di autovelox SCDB conteggia 11.011 fra rilevatori di velocità, semafori con rilevatori di velocità, Tutor e altro. Gli autovelox comunicati, però, sono un terzo. Per l’esattezza 3.247 dispositivi per Comuni e città metropolitane, fra polizia locale, municipale e stradale, più a cui se ne altri 615 della Polizia di Stato per un totale di 3.862. Il divario è spiegato così dal Mit: “Evidentemente, gli enti proprietari delle strade e i soggetti accertatori hanno deciso di registrare solo gli autovelox realmente necessari, quelli installati per esigenze di sicurezza stradale e non come strumenti “per fare cassa”». È anche possibile che qualche ente abbia direttamente preferito non comunicare apparecchi considerati “non conformi”.