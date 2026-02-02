Autovelox non omologati, ricorso per multa non valida: come fare

Gli autovelox non omologati sono la maggioranza sulle strade italiane. La conferma arriva dal censimento realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove su 11.000 autovelox analizzati solo 1.000 rientrano completamente nei requisiti di omologazione previsti dal nuovo decreto.

Addio autovelox non omologati. Lo stop non arriva dalle imprese di Fleximan, il misterioso vandalo che a colpi di flessibile tagliava letteralmente i dispositivi di rilevamento della velocità, ma direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Perché dopo decenni di utilizzo “creativo” da parte delle amministrazioni locali, il Ministro Matteo Salvini ha deciso di mettere la parola fine agli autovelox non omologati

Come scoprire se un autovelox è omologato È stato lo stesso Ministero a realizzare l’elenco degli autovelox omologati sparsi per tutta Italia, chiedendo alle amministrazioni e agli enti di inserire sul portale ministeriale i dati relativi ai dispositivi di controllo della velocità. Dopo diversi mesi sono stati registrati solo 3.800 apparecchi su un totale di circa 11.000 sparsi su tutto il territorio nazionale. Di questi circa 1000 rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione, ovvero meno del 10%.

Come contestare una multa da autovelox Se arriva una multa da autovelox, come si fa a contestarla? Il primo passaggio è di controllare se sulla multa viene citato il decreto di omologazione o solo il “decreto di approvazione”; in questo caso ci sono i presupposti per il ricorso e si può chiedere al Comune l’accesso agli atti per visionare il certificato tecnico del dispositivo.