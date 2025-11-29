Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Autovelox, censimento nazionale: da oggi multe nulle per i dispositivi non registrati

Motori

Si è concluso il censimento nazionale dei rilevatori di velocità. La registrazione sul portale del ministero diventa condizione essenziale per l'utilizzo legittimo degli autovelox. Chi non l'ha fatto vedrà i propri apparecchi "spenti" e le sanzioni comminate non avranno validità giuridica

Da oggi 29 novembre le multe emesse dagli autovelox non registrati sul sito del ministero dei Trasporti sono nulle. (ECCO IL LINK)

Si è concluso infatti il censimento nazionale degli autovelox per registrare tutti i dispositivi sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli enti che non hanno ottemperato a questa registrazione rischiano di vedere annullate le multe emesse dai propri autovelox a partire da oggi. L'intento della rilevazione è creare un database dei dispositivi per migliorare la trasparenza e l'uniformità dei controlli, e l'elenco dei dispositivi registrati sarà reso pubblico per consentire ai cittadini di consultarlo. Nella registrazione andavano indicati i dati tecnici quali marca, modello, ubicazione e documentazione di approvazione/omologazione. 

 

Le conseguenze per chi trasgredisce

A partire da oggi tutte le multe emesse da autovelox non registrati saranno considerate nulle e potranno essere contestate, anche se rilevate da strumenti che funzionano. Chi riceve una multa potrà verificare se il dispositivo è regolarmente registrato: in caso negativo, la sanzione potrà essere considerata nulla e contestata. Anche per i dispositivi censiti sarà possibile chiedere la prova dell'omologazione, elemento che rimane determinante per la validità legale della rilevazione. 

Motori: ultime notizie

Autovelox, da oggi multe nulle per i dispositivi non registrati

Motori

Si è concluso il censimento nazionale dei rilevatori di velocità. La registrazione sul portale...

Cos'è la distanza di sicurezza e come si calcola

Motori

Quando guidiamo la nostra auto dobbiamo mantenere sempre uno spazio sufficiente davanti a noi e...

Auto, nuova tassa sulle assicurazioni: l'ipotesi in Manovra 2026

Motori

A partire da gennaio 2026 le assicurazioni auto potrebbero subire significativi aumenti, tutti a...

Mild hybrid, come funziona e quali sono i vantaggi

Motori

Il cosiddetto ibrido "leggero" non consente di viaggiare in modalità solo elettrica. La piccola...

Nuovi segnali stradali con bordo verde: dove si trovano e significato

Motori

Nel Regno Unito vengono installati i “green signs”, un invito alla prudenza. Non sono divieti né...

I più letti