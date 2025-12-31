Offerte Sky
Tesla, brevettate le antenne Starlink integrate nel tetto delle auto

Motori

Presentato il brevetto “Assemblaggio del tetto del veicolo con materiale trasparente alle radiofrequenze” per un nuovo tetto in cristallo in grado di “facilitare la comunicazione con dispositivi esterni e satelliti”

Tesla presenta il brevetto “Assemblaggio del tetto del veicolo con materiale trasparente alle radiofrequenze” per un nuovo tetto in cristallo in grado di “facilitare la comunicazione con dispositivi esterni e satelliti”. Vale a dire: riuscire a connettersi a internet anche in assenza di segnale esterno, portando una connessione satellitare direttamente all’interno delle sue vetture.

E se si parla di satelliti, dato che il proprietario di Tesla Elon Musk è anche il fondatore di Starlink, il legame tra le due tecnologie è presto fatto.

Il brevetto depositato da Tesla (Pub. No. US 2025/0368267) descrive un nuovo tetto per autovetture e altri tipi di veicoli (come ad esempio i robotaxi) realizzato con speciali materiali polimerici diversi dal metallo o dal vetro e che lasciano passare le radiofrequenze, consentendo ai segnali di spostarsi verso l'esterno con meno interferenze.

Il tetto progettato da Tesla è in policarbonato, in acrilonitrile-butadiene-stirene o in acrilonitrile-stirene-acrilato. 

Il tema sicurezza

I materiali studiati devono però garantire le stesse prestazioni in termini di sicurezza. Tesla ha intenzione di creare tetti con 4 strati e ha garantito di aver trovato materiali che offrono la stessa resistenza agli urti, la stessa capacità di isolare acusticamente l'abitacolo e la stessa resistenza alle vibrazioni. 

FOTOGALLERY

Tesla

1/10
Auto

Auto, Tesla Model 3 Standard arriva in Italia: caratteristiche. FOTO

Tesla porta in Italia la nuova Model 3 Standard, proposta a 36.990 euro e con consegne previste da febbraio 2026. L’auto mantiene molte dotazioni tecnologiche ma riduce alcuni elementi interni, con un’autonomia dichiarata di 534 km. Ecco prezzi e caratteristiche

Vai alla Fotogallery

