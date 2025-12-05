Auto, Tesla Model 3 Standard arriva in Italia: caratteristiche. FOTO

Offerte Sky
Auto, la Tesla Model 3 Standard arriva in Italia: prezzo e caratteristiche. FOTO

Tesla

Tesla porta in Italia la nuova Model 3 Standard, proposta a 36.990 euro e con consegne previste da febbraio 2026. L’auto mantiene molte dotazioni tecnologiche ma riduce alcuni elementi interni, con un’autonomia dichiarata di 534 km. Ecco prezzi e caratteristiche

