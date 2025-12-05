Auto, Tesla Model 3 Standard arriva in Italia: caratteristiche. FOTO

Auto, la Tesla Model 3 Standard arriva in Italia: prezzo e caratteristiche. FOTO
Tesla porta in Italia la nuova Model 3 Standard, proposta a 36.990 euro e con consegne previste da febbraio 2026. L’auto mantiene molte dotazioni tecnologiche ma riduce alcuni elementi interni, con un’autonomia dichiarata di 534 km. Ecco prezzi e caratteristiche
- Dopo il debutto sul mercato americano, Tesla porta in Italia la Model 3 Standard, ordinabile sul sito ufficiale a partire da 36.990 euro: cinquemila euro in meno rispetto al precedente modello base, che era proposto a 41.990 euro.
- Come già accade per la Model Y, anche per la Model 3 gli allestimenti dual motor assumono la denominazione Premium. Le consegne della nuova versione sono previste a partire da febbraio del prossimo anno.
- Dal punto di vista estetico, la Model 3 Standard presenta poche differenze rispetto ai modelli Premium. L’unico cambiamento evidente riguarda il nuovo disegno dei cerchi in lega da 18”. Per il resto, lo stile resta pressochè invariato.
- La versione Standard ha una dotazione di serie più ridotta:
• I sedili non sono più in pelle vegana ma in tessuto;
• Quelli anteriori sono meno avvolgenti;
• I posteriori non sono riscaldabili;
• Vengono eliminati l’illuminazione ambientale e lo schermo da 8” per i passeggeri posteriori;
• Volante e specchietti hanno regolazione manuale.
- Restano, invece, invariate tutte le funzioni principali, tra cui la gestione tramite app, il navigatore intelligente, la modalità Sentinella e la modalità dedicata alla sosta con animali a bordo.
- La Model 3 Standard conserva diversi elementi tecnologici, tra cui la chiave digitale tramite smartphone, l’assistente vocale, due caricatori wireless nel tunnel centrale, il portellone elettrico con bagagliaio da 682/1.659 litri, il frunk anteriore da 88 litri e i fari adattivi, oltre alla nuova telecamera frontale introdotta quest’anno.
- Di serie anche l’Autopilot, senza il cambio assistito di corsia. È, inoltre, già presente l’hardware compatibile con il futuro Full Self-Driving, quando sarà disponibile.
- La batteria della nuova Model 3 Standard, di cui Tesla non dichiara la capacità, risulta più efficiente rispetto alla versione precedente.
L’autonomia dichiarata sale infatti a 534 km (contro i 520 di prima), con un consumo medio di 13 kWh/100 km. Nessuna indicazione ufficiale sul powertrain, ma l’auto accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi (contro i 6,1 della precedente).
- Model 3 Standard RWD: 36.990 euro
Model 3 Premium Long Range RWD: 42.690 euro
Model 3 Premium Long Range AWD: 48.790 euro
Model 3 Premium Performance: 57.490 euro
- Fino al 31 marzo 2026 è previsto un bonus di 2.975 euro per la Model 3 Standard, che riduce il prezzo a 34.015 euro. In alternativa, sono disponibili tassi promozionali: 0,99% per i leasing e 1,99% per i finanziamenti, con rate che partono da 299 euro.