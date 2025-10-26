Tesla, da Model 3 a Model Y: un'esperienza di guida elettrica

Siamo saliti a bordo di due dei modelli più importanti e iconici di Tesla, la Model 3 e la Model Y. Ecco come è andata

Guidare una Tesla non è solo guidare un’auto. Sia chiaro, ha tutte le caratteristiche e anche di più, per essere un’auto più che soddisfacente, ci mancherebbe, come o più o meno di altre, a seconda dei gusti e delle esigenze. Ma rispetto ad altre è anche qualcosa di diverso, un’esperienza di guida che, a mio avviso, bisognerebbe fare, almeno una volta.

Model 3

Abbiamo provato la Tesla model 3 a trazione posteriore, che dichiara un’autonomia di 554 km (WLTP con cerchi Photon da 18”) o 513 km (WLTP con cerchi Nova da 19”). L’abbiamo guidata sia in città che in autostrada per viaggi di oltre un’ora, da soli o anche a pieno carico con 4 persone dentro e i seggiolini per bambini montati. La resa è stata ottima, i km “promessi” mantenuti, ovviamente con diversa prestazione in base alla velocità mantenuta e allo stile di guida. Avendo a disposizione una ricarica nei Tesla supercharger in 15/20 minuti il nostro serbatoio elettrico ha caricato circa 300 km di autonomia.

La ricarica

A proposito, i Supercharger Tesla sono l'opzione più economica per la ricarica pubblica super fast (fino a 250 kW) in Italia. Non c'è un costo unitario per la ricarica (dipende dal singolo sito di ricarica, come si può verificare da app Tesla o dal display della vettura), ma facendo una media paghiamo circa 0.45€/kWh, meno di quanto si ricarica solitamente in autostrada dove, per ora, i superchargher Tesla non ci sono. Queste tariffe per i Supercharger sono dedicate ovviamente ai clienti Tesla.