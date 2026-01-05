Moto, circolare con neve e ghiaccio: cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada vieta la circolazione di moto e scooter su strade innevate o ghiacciate, anche se equipaggiati con pneumatici invernali, perché su due ruote è impossibile garantire sicurezza e stabilità su fondi scivolosi

Il Codice della Strada vieta la circolazione di moto e scooter su strade innevate o ghiacciate. Lo stabilisce una direttiva ministeriale del 2013, secondo cui nel periodo ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile “i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”.

Neanche con gli pneumatici invernali

Un altro provvedimento del maggio 2016 (n. 12424-DIV3-C) chiarisce che i pneumatici contraddistinti dalla sigla M+S "Mud & Snow", fango e neve (oppure MS, M-S, ovvero M&S) sono idonei anche per le due ruote. Ma anche se equipaggiati con pneumatici invernali non si può circolare sulle due ruote perché è impossibile garantire sicurezza e stabilità su fondi scivolosi. Se si viene sorpresi dalla neve in marcia, bisogna fermarsi e attendere il miglioramento delle condizioni.

Le sanzioni

Chi circola con gomme non idonee o in condizioni di obbligo non rispettato rischia multe salate e, in caso di incidente, la decadenza dell'assicurazione, poiché si guida senza adeguata sicurezza. In particolare chi trasgredisce il divieto di circolazione sulle due ruote in caso di neve o ghiaccio rischia una sanzione pecuniaria fino a 344 euro (articolo 6, comma 14, del Codice della Strada).