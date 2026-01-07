Terzo circuito di San Vendemiano

In programma l’11 gennaio 2026, la terza edizione del Circuito di San Vendemiano, organizzato a San Vendemiano in provincia di Treviso, è pensato e realizzato per proporre ai partecipanti un percorso studiato per valorizzare il territorio e mettere alla prova precisione e abilità.

Classic Car Valtrompia Passione in mostra

Sabato 17 gennaio 2026 è in programma Classic Car Valtrompia Passione in mostra. Dalle 14 alle 18, presso la Fiera Regionale di Lonato del Garda in provincia di Brescia, un pomeriggio tra auto youngtimer ed epoca e tanta passione. Con i bambini che saranno i veri giudici della manifestazione.

Motori pulsanti

Domenica 18 gennaio va in scena la seconda edizione di Motori Pulsanti, esposizione statica organizzata dalle ore 14.00 nella zona pedonale di Abano Terme in provincia di Padova. Organizzata da Amici muscle Padova, con il patrocinio del Comune di Abano Terme e della Fondazione Città della Speranza, sarà una grande esposizione statica aperte a tutte le tipologie di auto divise in categorie (Americane, tuning, d’epoca, italiane, tedesche, giapponesi, rally, supercar e hypercar)



