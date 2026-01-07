Offerte Sky
Raduni auto gennaio, calendario e date: gli eventi in programma in Italia

Motori

Nel mese di gennaio sono diversi i raduni per gli appassionati di auto in Italia, dedicati ad appassionati di tutte le età

Il 2026 inizia con una serie di raduni auto pensati per gli amanti delle auto quattro ruote, con eventi dove non mancano prove di abilità come il terzo Circuito di San Vendemiano. Non solo raduni dedicati alle auto del passato ma anche aperti a tutte le età e modelli, divisi in categoria, a partire dalla seconda edizione di Motori Pulsanti ad Abano Terme.

Terzo circuito di San Vendemiano

In programma l’11 gennaio 2026, la terza edizione del Circuito di San Vendemiano, organizzato a San Vendemiano in provincia di Treviso, è pensato e realizzato per proporre ai partecipanti un percorso studiato per valorizzare il territorio e mettere alla prova precisione e abilità.

 

Classic Car Valtrompia Passione in mostra

Sabato 17 gennaio 2026 è in programma Classic Car Valtrompia Passione in mostra. Dalle 14 alle 18, presso la Fiera Regionale di Lonato del Garda in provincia di Brescia, un pomeriggio tra auto  youngtimer ed epoca e tanta passione. Con i bambini che saranno i veri giudici della manifestazione.

 

Motori pulsanti

Domenica 18 gennaio va in scena la seconda edizione di Motori Pulsanti, esposizione statica organizzata dalle ore 14.00 nella zona pedonale di Abano Terme in provincia di Padova. Organizzata da Amici muscle Padova, con il patrocinio del Comune di Abano Terme e della Fondazione Città della Speranza, sarà una grande esposizione statica aperte a tutte le tipologie di auto divise in categorie (Americane, tuning, d’epoca, italiane, tedesche, giapponesi, rally, supercar e hypercar)

