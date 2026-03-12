Ferrari Amalfi Spider, eleganza e prestazioni en plein air

Dopo aver presentato l’erede della Roma, la casa automobilistica di Maranello affianca alla nuova 2+ anche la declinazione con il soft top, i primi esemplari verranno consegnati a partire dai primi mesi del 2027, con un prezzo di partenza di 270.000 euro

Coniugare prestazioni, versatilità e il piacere della guida a cielo aperto. Il viaggio del Cavallino nell’evoluzione delle sue berlinette 2+ continua grazie alla nuova Ferrari Amalfi Spider dove la capotte in tela mette a contatto diretto il divertimento al volante e l’esperienza en plein air.

Dettagli esclusivi e tetto in tela L’idea di una variante con soft top dell’elegante modello spinto dal V8 nasce dalla volontà di mantenere intatti proporzioni e volumi della Amalfi, con la sua silhouette elegante e dinamica, anche con il tetto aperto. A sottolineare il carattere unico di questa vettura ci pensa proprio il tetto in tela, personalizzabile grazie alla possibilità di scegliere tra quattro differenti colorazioni in tessuto sartoriale e due in tessuto tecnico, compreso il nuovo Tecnico Ottanio. Il cliente potrà optare anche per le cuciture a contrasto, per accentuare l’animo sportivo di questa berlinetta mentre la scelta della trama tecnica dona un effetto cangiante che trasmette anche un effetto tridimensionale della tela. Approfondimento Ferrari Amalfi, il test drive della berlinetta

Il soft top di Ferrari Amalfi Spider La capotte di Ferrari Amalfi Spider si apre e si chiude in 13,5 secondi, anche in movimento a velocità fino a 60 km/h. I tecnici di Maranello hanno lavorato sugli ingombri del soft top, mantenendoli ridotti senza così inficiare sulla capacità di carico. Ripiegato, il tetto in tela ha uno spessore di soli 220 mm, con il bagagliaio che offre una capacità di 255 litri a tetto chiuso e 172 litri a soft top aperto. Un lavoro apposito è stato fatto anche sull’isolamento acustico e termico, con un tessuto a cinque strati che offre caratteristiche analoghe ad un tetto rigido. Per massimizzare il confort acustico a cielo aperto, dietro lo schienale della panchetta è presente il Wind Deflector che riduce al minimo i fruscii. L’angolo di apertura è di 101°, con l’apertura di questo deflettore possibile fino a 170 km/h. Si aziona facilmente tramite l’apposito tasto presente sul tunnel centrale. Approfondimento Ferrari Amalfi, la prova della nuova berlinetta 2+ del Cavallino

Il nuovo colore Rosso Tramonto Il design degli interni poi è arricchito in questo caso dal tema a vela, elementi che integrano maniglie e braccioli. Lo stesso tessuto della capotte ricopre poi il tonneau cover, i panelli porta e i retroschienali, creando continuità stilistica. L’evoluzione stilistica si riflette poi anche nella nuova colorazione Rosso Tramonto, introdotta appositamente sulla Spider. Dopo il Verde Costiera per la versione coupé, questa livrea riprendendo l’ideale incontro tra mare e cielo al crepuscolo. Vanta due sfumature aranciate che vanno a richiamare proprio gli scorci iconici della costiera, ampliando di fatto anche la palette di rossi disponibili sulle vetture del Cavallino. Approfondimento Ferrari Amalfi, la prova della berlinetta 2+ del Cavallino

Pneumatici esclusivi Per Ferrari Amalfi Spider sono stati sviluppati pneumatici con tre partner: Pirelli P ZERO, Goodyear Eagle F1 SuperSport e Bridgestone Potenza Sport. I Cerchi sono da 20’’, con l’obiettivo di mantenere proporzioni quanto più armoniose possibili e soprattutto garantendo la qualità di guida. Approfondimento Ferrari Amalfi, ecco la nuova V8 di Maranello da 640 cavalli

Motore e prestazioni di Ferrari Amalfi Spider Il cuore di Ferrari Amalfi Spider è sempre il motore V8 biturbo, ultima evoluzione di uno dei propulsori più acclamati nel panorama automobilistico. L’unità in questo caso ha una potenza massima di 640 CV a 7.500 giri/minuto, con una potenza specifica di 166 CV/l. Gli ingegneri del Cavallino hanno ottimizzato l’otto cilindri, riducendo le masse e il peso ma soprattutto inserendo un nuovo sistema di sovralimentazione che ha reso più reattivo il motore agli input dell’acceleratore. Le prestazioni parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, lo 0-200 che viene coperto in 9,4 secondi e la velocità massima che invece tocca i 320 km/h. Approfondimento Ferrari Amalfi, svelata la nuova berlinetta da 640 CV