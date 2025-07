Ferrari Amalfi, svelata la nuova berlinetta da 640 CV

Gli interni sono stati costruiti sempre con la logica del doppio cockpit, con un ambiente avvolgente, raffinato e pronto a coinvolgere il passeggero nell’esperienza di guida. Su Ferrari Amalfi troviamo una plancia con layout monolitico, con quadro strumenti e bocchette del sistema di aerazione in un unico blocco mentre l’elemento più distintivo si staglia tra le due sedute: si tratta di un ponte che attraversa tutto l’abitacolo, con una struttura sospesa, realizzato in alluminio anodizzato fresato dal pieno. Qui trovano posto alcuni elementi funzionali come il cancelletto, l’alloggiamento della chiave e la ricarica wireless per lo smartphone. Al centro ritroviamo uno schermo touch da 10,25’’ ad andamento orizzontale per la gestione del sistema di infotainment mentre un’altra grande novità è rappresentata dal volante, dove tornano i tasti fisici sia per i comandi sulle razze che per l’accensione. Una scelta dettata dalla volontà di andare incontro anche ai clienti che hanno manifestato la volontà di soluzioni più semplici e fruibili per la gestione dei set up della vettura. Dietro al volante invece rimane ben visibile il quadro strumenti da 15,6’’ mentre davanti al passeggero c’è un altro display, da 8,8’’ per consentire la gestione di intrattenimento musicale e di alcune funzionalità base.