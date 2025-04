Ferrari 296 Speciale, 880 CV per essere la più emozionante di sempre

Presentata la nuova versione della Berlinetta con il V6 ibrido, svelata in contemporanea anche in declinazione Aperta, arriverà nel 2026.

Per raggiungere questo obiettivo, oltre al lavoro fatto sul gruppo motopropulsore, si è lavorato sull’aerodinamica. Sono state realizzate queste Side Wings che oltre a ridurre l’attrito, lavorano in abbinamento con l’ala mobile che ora ha tre posizioni. Nuovo è anche l’underbody, oltre al diffusore c’è infatti anche un nuovo fondo mentre al frontale sono state realizzate altre soluzioni aerodinamiche che abbiamo già conosciuto anche su altre vetture speciali del Cavallino. A partire da queste branchie con tre elementi e dall’Aero Dumper.

Su questa declinazione troviamo infatti 50 CV in più rispetto alla versione standard, grazie a interventi mirati sia sulla termica che su quella elettrica mutuando diverse soluzioni dal motorsport. I tecnici del Cavallino hanno attinto a tutta l’esperienza della Formula 1 ma anche a quella accumulata sulla 499P nel WEC, fino al GT3 e al Challenge. Ampio l’uso dei materiali ultraleggeri e compositi per massimizzare le performance e ottenere una conseguente riduzione del peso complessivo. Il carico aerodinamico migliora così del 20% rispetto alla versione standard mentre sulla bilancia risultano esserci 60 kg in meno. Il tutto per cercare di mettere su strada la vettura più divertente mai uscita dai cancelli di Maranello. Lo testimoniano anche i numeri: 0-100 in 2,8 secondi, velocità massima superiore ai 330 km/h e una potenza specifica di 234 CV/l.

E com’è successo per la 12Cilindri, anche la 296 Speciale è stata accompagnata subito dalla sua declinazione Aperta. La Ferrari 296 Speciale A vanta infatti un Hard Top che si apre o si chiude con i classici cinematismi di Maranello, permettendo in 14 secondi di vedere il cielo sulle proprie teste mentre si sfreccia con il vento tra i capelli. In questo caso il trattamento specifico da parte del Centro Stile guidato da Flavio Manzoni ha enfatizzato l’effetto Flying Bridge in corrispondenza delle gobbe che nascondono i meccanismi dell’RHT.

Nuovo colore esclusivo

La nuova Ferrari 296 Speciale porta al debutto anche un nuovo colore degli esterni, specificamente progettato per questo modello, che chiama Verde Nürburgring. Si tratta di un verde molto acceso che sottolinea lo spirito sportivo di questa berlinetta. La nuova livrea, per la prima volta proposta anche in versione bianca, è composta da una o due fasce longitudinali che si estendono su tutta la lunghezza della vettura. A scelta, il cliente può abbinare ad essa un numero da 00 a 99. Per la Speciale A invece è stato abbinato l’iconico Rosso Dino.

Prezzo e consegne

Un ponte tra presente e futuro. Ferrari 296 Speciale rappresenta un nuovo step della vita di questa berlinetta a passo corto, preparando il terreno per ciò che verrà. Una Rossa che non è per tutti appunto, pensata per chi cerca prestazioni straordinarie e mai raggiunte prima. D’altronde, che si trattasse di una Ferrari “Speciale” era chiaro già dal nome. Le prime consegne inizieranno nel Q1 del 2026, con prezzo fissato a 407.000 euro per la coupé e 462.000 euro per la Spider che arriverà invece qualche mese dopo.