Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha partecipato con quasi tutti i suoi brand: da Jeep a Fiat, passando per Citroen e DS, senza dimenticare Opel con la premiere mondiale della nuova Astra e Peugeot con l’anteprima della 408. Presente anche Leapmotor con l’unveil della B03X e Alfa Romeo che accanto alla nuova Tonale ha mostrato l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, oltre a Lancia

Stellantis protagonista al Salone dell'Auto di Bruxelles 2026. A pochi passi dalle istituzioni europee contestate per le decisioni prese riguardo il settore automotive, il gruppo guidato da Antonio Filosa ha deciso di partecipare in forze all'evento che apre l'anno per il settore nel Vecchio Continente, con quasi tutti i suoi brand in mostra insieme alle loro novità.

Si parte da Peugeot, che ha scelto il Motor Show belga per l'anteprima mondiale della nuova 408. La fastback di segmento C del Leone è stata protagonista di un restyling che ha modificato alcuni aspetti estetici, a partire dal nuovo frontale che ora dona più personalità a questa vettura. Approfondimento Peugeot 408, il restyling debutta al Salone di Bruxelles

Anche Opel ha puntato su uno dei suoi modelli più significativi, Astra che ha debuttato in una nuova veste. Anche in questo caso i designer di Russelsheim sono intevenuti su alcuni aspetti stilistici, con una nuova mascherina frontale e nuovi gruppi ottici. Nuove anche alcune finiture per gli interni mentre sulla versione elettrica è arrivata anche la tecnologia V2L per fornire energia a dispositivi esterni. Accanto alla berlina, come di consueto anche la versione wagon, l'Astra Sports Tourer. Approfondimento Nuova Opel Astra, anteprima mondiale al Salone di Bruxelles. FOTO

Presente anche Citroën che ha scelto l'evento belga per mostrare per la prima volta davanti al grande pubblico la concept car ELO, prototipo di monovolume versatile e funzionale, sviluppata anche con la collaborazione di Decathlon. Accanto a ELO una gamma completamente rinnovata, con la nuova C5 Aircross, finalista nell’elezione Car Of The Year e anche la versione Dark Side di AMI. Approfondimento Citroen ELO, concept modulare pensata per ogni esigenza

Per Alfa Romeo invece il Salone di Bruxelles è stata l'occasione per il debutto della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, primo prodotto concreto della partnership siglata lo scorso anno tra il Biscione e il team velico che partecipa all’America’s Cup. Solo 10 esemplari, tutti già esauriti e sotto il cofano il 2.9 V6 da 520 CV. Accanto a questa limited edition esclusiva anche la nuova Tonale e le Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione. Presente poi anche un corner dedicato alla personalizzazione, con la nuova BOTTEGAFUORISERIE. Approfondimento Alfa Romeo, svelata la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. FOTO

Per Jeep invece il Brussels Motor Show è stata l'occasione per mostrare l'Avenger Black Edition, serie speciale che presenta esclusivi elementi di design nero che ne esaltano il carattere. Accanto a questa declinazione del SUV best seller per il brand, anche la nuova gamma di Jeep Compass con la e-Hybrid Plug-In e la 4xe, oltre alla Wagoneer S. Approfondimento Jeep, risultati 2025: intervista a Fabio Catone

DS Automobiles invece ha portato in Belgio la nuova “Taylor made N°4 Concept”. Questo prototipo è stato realizzato su misura dai designer del DS DESIGN STUDIO , seguendo i consigli di Taylor Barnard, giovane pilota del team DS PENSKE Formula E. Approfondimento Salone dell'auto di Bruxelles 2026, i marchi presenti e le novità

Le novità di Leapmotor invece sono state la nuova B03X, il primo veicolo sviluppato su una piattaforma globale completamente nuova. Si tratta di un SUV elettrico di segmento B che amplia l'offensiva del brand cinese in Europa. Presentata poi anche la nuova B05 e la nuova B10 REEV. Approfondimento Leapmotor B10, ecco il c-suv elettrico per l'Europa

Lancia è presente con uno stand dedicato all’evoluzione della famiglia Ypsilon, che interpreta le diverse anime del marchio: dall’eleganza contemporanea alla sportività, fino al mondo delle competizioni. Al centro dell’esposizione, la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, vettura da competizione che segna il ritorno ufficiale di Lancia nel FIA World Rally Championship – categoria WRC2, a partire dalla stagione 2026. Approfondimento Lancia, assalto al WRC2 con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Importante anche la presenza di Fiat: qui il marchio torinese ha portato la Grande Panda, in finale anche al Car of The Year, la nuova 500 Hybrid che aveva debuttato a Mirafiori nelle ultime settimane del 2025 e ancora la nuova Fiat 600 Sport e la Topolino. Approfondimento Nuova Fiat 500, rinasce ibrida a Mirafiori