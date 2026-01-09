Nuova Opel Astra, anteprima mondiale al Salone di Bruxelles. FOTO

Svelata al Motor Show belga la versione aggiornata dello storico modello della casa automobilistica del Fulmine, sia come berlina che nella variante station wagon. L'ultima evoluzione della bestseller di Rüsselsheim celebra la sua prima mondiale alla kermesse di settore, aggiornamenti stilistici che impreziosiscono il frontale
A cura di Gianluca Sepe
- La nuova Opel Astra e la nuova Opel Astra Sports Tourer sono le principali novità per la casa del Blitz al Salone dell'Auto di Bruxelles. Uno dei modelli di maggior successo del brand di Russelsheim è protagonista di un rinnovamento che coinvolgne innanzitutto il frontale
- La nuova Opel Astra Electric con batteria da 58 kWh avrà un'autonomia complessiva fino a 454 chilometri. Per la prima volta viene introdotta la tecnologia V2L – Vehicle to Load – e quindi la possibilità di ricaricare dispositivi esterni
- In gamma arrivano anche I nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici in combinazioni con le nuove vernici metalliche 'Kontur White' e 'Klover Green' che si sposano perfettamente con il tetto nero a contrasto opzionale.
- Anche su nuova Astra arriva il sistema di illuminazione a matrice Intelli-Lux HD. I fari adattivi e anti abbagliamento hanno più di 50.000 elementi. seconda dell'angolo di sterzata, viene aggiunto un ulteriore elemento luminoso sul lato corrispondente del veicolo, che illumina ancora meglio la strada lateralmente e quindi previene la formazione di 'buchi neri' in curva.
- La rinnovata versione dell'iconico modello del Fulmine sarà disponibile sia con carrozzeria berlina che anche in variante stagion wagon, affiancando così come da tradizione in gamma anche l'Opel Astra Spors Tourer alla variante più tradizionale
- Sulla nuova Opel Astra ritroviamo tessuti per i sedili che sono riciclati al 100%. Per gli interni poi vengono utilizzati numerosi altri materiali e rivestimenti che contribuiscono al risparmiano di risorse. Per quel che riguarda la digitalizzazione di bordo, il quadro strumenti e le interfacce utente dell'infotainment multimediale sono diventate ancora più chiare e intuitive
- Sin dagli entry level troviamo gli Intelli-Seat, sviluppati appositamente da Opel che arrivano per la prima volta anche su Astra. Sono caratterizzati da una particolare rientranza che corre al centro della seduta che, ispirata al design della sella per biciclette delle bici da strada, riduce la pressione sul coccige. Opzinali i sedili multi-regolabili e certificati AGR con coperture in ReNewKnit™ che includono riscaldamento a più stadi, supporto lombare elettro-pneumatico, massaggi e funzione memoria
- A seconda della versione, il bagaglaio arriva, fino a 1.339 litri di capacità per la variante berlina con i sedili abbassati mentre l'Opel Astra Sports Tourer offre un volume di carico fino a un massimo di 1.634 litri. Sulla station wagon lo schienale può essere piegato in modo flessibile in un rapporto 40:20:40.