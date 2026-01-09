Nuova Opel Astra, anteprima mondiale al Salone di Bruxelles. FOTO

Offerte Sky
Opel Astra 2026 debutta in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles. FOTO

8 foto

Svelata al Motor Show belga la versione aggiornata dello storico modello della casa automobilistica del Fulmine, sia come berlina che nella variante station wagon. L'ultima evoluzione della bestseller di Rüsselsheim celebra la sua prima mondiale alla kermesse di settore, aggiornamenti stilistici che impreziosiscono il frontale

A cura di Gianluca Sepe

