Peugeot 408, il restyling debutta al Salone di Bruxelles

La fastback del Leone è protagonista di un facelift che ne rinnova alcuni tratti stilistici, in particolare fuori dall’abitacolo. L’anteprima mondiale al Motor Show belga. Soltanto motori elettrificati, dalla versione Hybrid alla full electric, apertura ordini dalla primavera e consegne a partire dalla metà dell’anno. Confermati gli allestimenti attualmente in gamma, i prezzi non sono ancora stati svelati, saranno resi noti nelle prossime settimane
- I designer di Peugeot si sono concentrati nella parte anteriore, con nuovi gruppi ottici a tre elementi che richiamano ancora una volta gli artigli del Leone e anche un nuovo paraurti di forma trapezoidale
- Sulla calandra si staglia il logo del Leone retroilluminato, con i listelli che donano più carattere alla griglia e si sposano perfettamente con i nuovi gruppi ottici così come le finiture in nero lucido e opaco
- Nuovi sono anche i cerchi, che sui modelli ibridi misurano 19’’ mentre di serie troviamo i 17’’. mentre i fari sono stati posizionati più in basso per ricavare maggiore spazio per le luci diurne
- Non cambiano le dimensioni rispetto all'attuale versione, con la lunghezza che misura 4,69 metri, un’altezza contenuta a 1,48 metri e un passo di 2,79 metri. Quest'ultimo rende la 408 una delle fastback con maggior abitabilità e la segmento C con più spazi a bordo nella gamma del marchio francese
- Con il restyling questo modello porta al debutto il lettering Peugeot retroilluminato, con il nome del brand che ora si integra perfettamente nella striscia LED che corre lungo tutto il portellone e unisce i gruppi ottici posteriori. Ritroveremo questo motivo in futuro anche su altri modelli della casa automobilistica francese
- Il facelift di Peugeot 408 garantirà diverse opzini per quel che riguarda i motori. Si parte dalla Hybrid 145 CV per passare alla plug-in hybrid da 240 CV che combina un motore benzina da 180 CV e un’unità elettrica da 92 kW con batteria da 14,6 kWh e 85 km di autonomia in elettrico fino alla BEV. Quest'ultima ha una powertrain da 213 CV e un accumulatore da 58,2 kWh per un’autonomia dichiarata di 456 km.
- La nuova Peugeot 408 sarà prodotta in Francia, nello stabilimento di Moulhouse. Ancora non si conosce il listino preciso, con i prezzi per il mercato italiano ed europeo che dovrebbero essere resi noti nelle prossime settimane
- Maggiore cura per le finiture all'interno dell'abitacolo, con la nuova 408 che avrà tra le opzioni in base all'allestimento la possiblità di scegliere tra materiali come l'alluminio, l'Alcantara e la pelle Nappa. Il quadro strumenti da 10’’ presenta una grafica rinnovata e migliorata mentre al centro c'è il touch screen delle stesse dimensioni