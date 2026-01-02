Peugeot 408, il restyling debutta al Salone di Bruxelles

La fastback del Leone è protagonista di un facelift che ne rinnova alcuni tratti stilistici, in particolare fuori dall’abitacolo. L’anteprima mondiale al Motor Show belga. Soltanto motori elettrificati, dalla versione Hybrid alla full electric, apertura ordini dalla primavera e consegne a partire dalla metà dell’anno. Confermati gli allestimenti attualmente in gamma, i prezzi non sono ancora stati svelati, saranno resi noti nelle prossime settimane