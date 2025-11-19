Lancia, assalto al WRC2 con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

“E’ un privilegio rappresentare questo brand - spiega Roberta Zerbi, nuovo CEO del marchio torinese - L’esempio concreto dell’eleganza italiana contemporanea, fatta di contenuti e soluzioni innovative ma anche di un’anima sportiva e audace che riportiamo alla luce con il WRC2. Iniziamo da Satory, nel cuore del Motorsport di Stellantis per il ritorno del marchio nel mondo dei rally. Lancia è parte della storia del nostro Paese”.

Ypsilon Rally2 HF Integrale

Un nuovo capitolo che ha come incipit proprio la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, massima espressione dell’ambizione del brand di ritornare ad alti livelli nel rallismo internazionale. La vettura sfrutta un motore 1.6 turbo benzina dotato di doppio albero a camme in testa azionato da catena 4 valvole per cilindro, con potenza di 287 CV a 5.000 giri/min e 425 Nm di coppia, abbinato ad un cambio sequenziale Sadev a 5 marce con azionamento manuale e ovviamente alla trazione integrale. Lo sviluppo è stato portato avanti tra Satory e Balocco, unendo il meglio delle conoscenze in ambito Motorsport del gruppo Stellantis.

Una vettura che si aggiunge alla famiglia che già comprende Rally4 HF e la HF Racing, pensate per rendere il mondo del rally più accessibile ed economico. Tutte rendono possibile quel trasferimento di know how dal Motorsport alla strada, già visibile sulla HF elettrica e nell’attitudine sportiva, sulla Ypsilon HF Line.

La stagione

La stagione inizierà al Rallye di Montecarlo, al momento unica tappa certa delle otto partecipazioni agli eventi del WRC2 annunciati dal brand. Nel corso della stagione sapremo di più su quelli che saranno gli impegni del team ma prima, già entro la fine dell’anno, verrà annunciata la line-up ufficiale dei piloti che siederanno nella nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale.

L’Elefantino Rosso si prepara ad una nuova sfida sul palcoscenico delle competizioni internazionali. Tra WRC2, ERC e serie nazionali, Lancia inseguirà ancora una volta la gloria, per rimanere simbolo di passione, prestazioni, innovazione ma soprattutto di vittoria.