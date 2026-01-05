Il nuovo anno si apre con diverse novità per il settore, con diversi marchi pronti a lanciare sul mercato nuove vetture e a svelare diverse new entry nei listini, ecco i principali modelli che si faranno largo su strada e in futuro in gamma sia in Italia che in Europa

Dopo un 2025 chiuso in flessione dal punto di vista delle immatricolazioni, il 2026 riparte subito con le marce alte con diverse novità in arrivo sul mercato. Tanti i marchi pronti a svelare le loro new entry, con alcune anteprime attese già al Salone di Bruxelles, unveil digitali e l’introduzione di diverse vetture che punteranno ad affermarsi nei listini in questo nuovo anno.

Tra i modelli in uscita a gennaio 2026 c’è la nuova Porsche Cayenne Electric. La versione elettrica del SUV di punta di Zuffenhausen affiancherà nei listini la variante endotermica e non la sostituirà del tutto come si era inizialmente ipotizzato. La versione full electric di questo modello avrà una potenza di partenza di 408 CV ma arriverà fino a 1.156 CV con la Turbo. Autonomia fino a 650 km con una sola ricarica e prezzo a partire da 108.922 euro. Approfondimento Porsche Italia fa 40 anni, una serie speciale per il compleanno

Gennaio sarà anche il mese della nuova Volkswagen T-Roc. La seconda generazione del SUV compatto di Wolfsburg dovrà spingere le vendite dopo che la vettura che va a sostituire è stato un autentico best seller per il brand superando anche la Golf sul mercato. Al lancio ci saranno le motorizzazioni mild-hybrid da 116 o 150 CV ma la vera novità sarà in estate, con l’introduzione del full hybrid. Il listino in questo caso parte da 33.900 euro. Approfondimento Monaco, presentata la nuova T-Roc

Le prime settimane del nuovo anno dovrebbero essere anche quelle del debutto della nuova Opel Astra. Non ci saranno grandi sconvolgimenti ma è possibile che ci siano alcuni ritocchi stilistici che allineeranno questo modello con le ultime novità della casa del Fulmine. Confermate le motorizzazioni attuali, con il 1.2 MHEV, il turbodiesel 1.5, la plug-in e l’elettrica mentre a salutare potrebbe essere il 1.2 tre cilindri senza elettrificazione. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire anche al Salone di Bruxelles. Approfondimento Opel lancia Corsa GSE Vision Gran Turismo. FOTO