Monaco, presentata la nuova T-Roc. Le prime immagini del suv compatto di VolkswagenDrive Club, la rubrica sui motori
Introduzione
Siamo andati fino a Monaco di Baviera per vedere da vicino la nuova T-Roc. Si tratta della seconda generazione del SUV compatto di casa Volkswagen. Un'auto di grande successo con oltre 2 milioni di unità vendute dal 2017. Il nuovo modello, basato sulla piattaforma MQB evo, introduce significativi miglioramenti in termini di design, tecnologia, sostenibilità e comfort. Tra le principali novità: motorizzazioni mild hybrid di serie, interni completamente rinnovati con materiali di alta qualità, sistemi di assistenza avanzati come il Travel Assist evoluto e il Park Assist Pro, e un design esterno più dinamico con fari LED Matrix e loghi illuminati. La nuova T-Roc sarà disponibile in quattro allestimenti (T-Roc, Life, Style, R-Line). Il lancio commerciale è previsto per novembre 2025. In attesa di provarla su strada a Novembre ecco una gallery della presentazione.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Motorizzazioni
- 1.5 eTSI da 85 kW (116 CV)
- 1.5 eTSI da 110 kW (150 CV)
- 2.0 eTSI 4MOTION dal 2026
- 1.5 hybrid 100 kW (system)
- 1.5 hybrid 125 kW (system)
Dimensioni
- Lunghezza: 4.373 mm (+122 mm)
- Passo: 2.631 mm (+28 mm)
- Bagagliaio: 465 litri (+20 litri)
- Cambio automatico DSG a 7 marce di serie
- Trazione anteriore di serie
Allestimenti
- T-Roc base
- Life: comfort e funzionalità
- Style: design e tecnologia
- R-Line: sportività
- Verniciatura bicolore disponibile da Life in su
Prezzo: a partire da 33mila euro
Più spaziosa
La seconda generazione della Volkswagen T-Roc cresce in modo significativo rispetto al modello precedente, migliorando abitabilità e presenza su strada. Con una lunghezza di 4.373 mm (+122 mm), un passo di 2.631 mm (+28 mm), una larghezza di 1.828 mm (+9 mm) e un’altezza di 1.562 mm (+9 mm), la nuova T-Roc offre maggiore spazio per passeggeri e bagagli, con un vano da 465 litri (+20 litri). L’efficienza aerodinamica è stata ottimizzata, raggiungendo un coefficiente di resistenza cx di 0,29, migliorato del 10% rispetto alla generazione precedente.
Il design
La nuova Volkswagen T-Roc evolve il suo design mantenendo l’identità distintiva del modello, con un’estetica più dinamica e sportiva. Il frontale è stato completamente ridisegnato, ispirandosi alla Tayron e alla ID.7. Fari LED Matrix IQ.LIGHT e logo VW illuminato. Il profilo laterale conserva l’iconico “bastone da hockey” , mentre la coda in stile coupé è più marcata e integra una barra luminosa a LED e un diffusore sportivo. L’intero corpo vettura è stato ottimizzato per l’aerodinamica, con un coefficiente cx di 0,29.
Loghi luminosi
La nuova Volkswagen T-Roc introduce un elemento distintivo nel design luminoso: i loghi VW illuminati, presenti sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo. Anteriormente, il logo bianco è inserito tra i fari a LED Plus o Matrix IQ.LIGHT, accompagnato da una sottile barra trasversale a LED. Posteriormente, a partire dagli allestimenti intermedi, il logo VW è illuminato in rosso e integrato in una barra luminosa continua in vetro tra i gruppi ottici 3D.
Gli interni
La nuova T-Roc compie un salto di qualità negli interni, raggiungendo livelli paragonabili a quelli dei SUV superiori Tiguan e Tayron. L’abitacolo si distingue per materiali pregiati, design pulito e tecnologie avanzate. La plancia è rivestita in tessuto con inserti in similpelle retroilluminata, mentre le nuove maniglie integrate nei braccioli esaltano l’ergonomia. Il cockpit digitale include il nuovo Digital Cockpit Pro da 10", il Windshield Head-Up Display e un sistema infotainment MIB4 con display fino a 12,9", comandi touch retroilluminati e assistente vocale IDA con integrazione ChatGPT.
Qualche particolare
Tra le novità spiccano la rotella per l’esperienza di guida con controllo di volume, profili di guida e ambientazioni luminose e sonore (Atmospheres), e la leva cambio DSG al volante, che libera spazio nella consolle centrale. Il comfort è elevato grazie ai sedili ergoActive (14 vie, con massaggio). L’interfaccia utente è stata completamente riprogettata per essere più intuitiva, con top bar, schermata Home e bottom bar personalizzabili. E se guadrate bene la foto della piastra di ricarica in stile piscina, dello smartphone trovate un omino che nuota.
Qualche dato sulle motorizzazioni
La nuova T-Roc adotta una gamma completamente elettrificata per il mercato europeo, con motorizzazioni mild hybrid a 48 V di serie. Al lancio sono disponibili due versioni 1.5 eTSI da 85 kW (116 CV) e 110 kW (150 CV), entrambe con cambio DSG a 7 marce e trazione anteriore. Seguiranno versioni full hybrid e una variante 4MOTION con motore 2.0 TSI, anch’esso mild hybrid.Il motore 1.5 TSI evo2 è un’unità tecnologicamente avanzata, dotata di ciclo Miller, turbocompressore a geometria variabile (VTG) e gestione attiva dei cilindri ACTplus, che disattiva due cilindri in condizioni di carico ridotto. Il sistema mild hybrid a 48 V include uno starter-generatore a cinghia, una batteria agli ioni di litio e consente marcia per inerzia, recupero energetico e supporto alla coppia in partenza. Il tutto contribuisce a ridurre consumi ed emissioni, migliorando al contempo le prestazioni e il comfort di guida.
I sistemi di assistenza
T-Roc introduce una gamma avanzata di sistemi di assistenza alla guida, molti dei quali derivati da modelli superiori come Tayron e Touareg. Tra le principali novità spiccano il Travel Assist evoluto, che consente il cambio di corsia assistito in autostrada e una regolazione predittiva della velocità in base a curve, incroci e rotatorie. Il Park Assist Pro con funzione Memory e controllo remoto via smartphone fino a 50 metri. Di serie sono inclusi numerosi sistemi come il Lane Assist, il Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti, il Side Assist, il riconoscimento segnali stradali e il rilevatore di stanchezza. Tra gli optional figurano l’ACC (Adaptive Cruise Control), la telecamera Area View, e la retrocamera Rear View. Il sistema Exit Assist avvisa in caso di apertura porte con veicoli o biciclette in avvicinamento. Il Travel Assist include anche una funzione di emergenza che arresta il veicolo in sicurezza in caso di malore del conducente.