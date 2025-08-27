Monaco, presentata la nuova T-Roc

La nuova T-Roc adotta una gamma completamente elettrificata per il mercato europeo, con motorizzazioni mild hybrid a 48 V di serie. Al lancio sono disponibili due versioni 1.5 eTSI da 85 kW (116 CV) e 110 kW (150 CV), entrambe con cambio DSG a 7 marce e trazione anteriore. Seguiranno versioni full hybrid e una variante 4MOTION con motore 2.0 TSI, anch’esso mild hybrid.Il motore 1.5 TSI evo2 è un’unità tecnologicamente avanzata, dotata di ciclo Miller, turbocompressore a geometria variabile (VTG) e gestione attiva dei cilindri ACTplus, che disattiva due cilindri in condizioni di carico ridotto. Il sistema mild hybrid a 48 V include uno starter-generatore a cinghia, una batteria agli ioni di litio e consente marcia per inerzia, recupero energetico e supporto alla coppia in partenza. Il tutto contribuisce a ridurre consumi ed emissioni, migliorando al contempo le prestazioni e il comfort di guida.