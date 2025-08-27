Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Monaco, presentata la nuova T-Roc. Le prime immagini del suv compatto di Volkswagen

Drive Club, la rubrica sui motori
Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

Siamo andati fino a Monaco di Baviera per vedere da vicino la nuova T-Roc. Si tratta della seconda generazione del SUV compatto di casa Volkswagen. Un'auto di grande successo con oltre 2 milioni di unità vendute dal 2017. Il nuovo modello, basato sulla piattaforma MQB evo, introduce significativi miglioramenti in termini di design, tecnologia, sostenibilità e comfort. Tra le principali novità: motorizzazioni mild hybrid di serie, interni completamente rinnovati con materiali di alta qualità, sistemi di assistenza avanzati come il Travel Assist evoluto e il Park Assist Pro, e un design esterno più dinamico con fari LED Matrix e loghi illuminati. La nuova T-Roc sarà disponibile in quattro allestimenti (T-Roc, Life, Style, R-Line). Il lancio commerciale è previsto per novembre 2025. In attesa di provarla su strada a Novembre ecco una gallery della presentazione.

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

Motorizzazioni

  • 1.5 eTSI da 85 kW (116 CV)
  • 1.5 eTSI da 110 kW (150 CV)
  • 2.0 eTSI 4MOTION dal 2026
Dal secondo semestre 2026
  • 1.5 hybrid 100 kW (system)
  • 1.5 hybrid 125 kW (system)

Dimensioni

  • Lunghezza: 4.373 mm (+122 mm)
  • Passo: 2.631 mm (+28 mm)
  • Bagagliaio: 465 litri (+20 litri)
  • Cambio automatico DSG a 7 marce di serie
  • Trazione anteriore di serie

Allestimenti

  • T-Roc base
  • Life: comfort e funzionalità
  • Style: design e tecnologia
  • R-Line: sportività
  • Verniciatura bicolore disponibile da Life in su

Prezzo: a partire da 33mila euro

Le caratteristiche

Più spaziosa

La seconda generazione della Volkswagen T-Roc cresce in modo significativo rispetto al modello precedente, migliorando abitabilità e presenza su strada. Con una lunghezza di 4.373 mm (+122 mm), un passo di 2.631 mm (+28 mm), una larghezza di 1.828 mm (+9 mm) e un’altezza di 1.562 mm (+9 mm), la nuova T-Roc offre maggiore spazio per passeggeri e bagagli, con un vano da 465 litri (+20 litri). L’efficienza aerodinamica è stata ottimizzata, raggiungendo un coefficiente di resistenza cx di 0,29, migliorato del 10% rispetto alla generazione precedente. 

Più spaziosa
pubblicità

Il design

La nuova Volkswagen T-Roc evolve il suo design mantenendo l’identità distintiva del modello, con un’estetica più dinamica e sportiva. Il frontale è stato completamente ridisegnato, ispirandosi alla Tayron e alla ID.7. Fari LED Matrix IQ.LIGHT e logo VW illuminato. Il profilo laterale conserva l’iconico “bastone da hockey” , mentre la coda in stile coupé è più marcata e integra una barra luminosa a LED e un diffusore sportivo. L’intero corpo vettura è stato ottimizzato per l’aerodinamica, con un coefficiente cx di 0,29. 

Il design

Loghi luminosi

La nuova Volkswagen T-Roc introduce un elemento distintivo nel design luminoso: i loghi VW illuminati, presenti sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo. Anteriormente, il logo bianco è inserito tra i fari a LED Plus o Matrix IQ.LIGHT, accompagnato da una sottile barra trasversale a LED. Posteriormente, a partire dagli allestimenti intermedi, il logo VW è illuminato in rosso e integrato in una barra luminosa continua in vetro tra i gruppi ottici 3D.

Loghi luminosi
pubblicità

Gli interni

La nuova T-Roc compie un salto di qualità negli interni, raggiungendo livelli paragonabili a quelli dei SUV superiori Tiguan e Tayron. L’abitacolo si distingue per materiali pregiati, design pulito e tecnologie avanzate. La plancia è rivestita in tessuto con inserti in similpelle retroilluminata, mentre le nuove maniglie integrate nei braccioli esaltano l’ergonomia. Il cockpit digitale include il nuovo Digital Cockpit Pro da 10", il Windshield Head-Up Display e un sistema infotainment MIB4 con display fino a 12,9", comandi touch retroilluminati e assistente vocale IDA con integrazione ChatGPT.

Gli interni

Qualche particolare

Tra le novità spiccano la rotella per l’esperienza di guida con controllo di volume, profili di guida e ambientazioni luminose e sonore (Atmospheres), e la leva cambio DSG al volante, che libera spazio nella consolle centrale. Il comfort è elevato grazie ai sedili ergoActive (14 vie, con massaggio). L’interfaccia utente è stata completamente riprogettata per essere più intuitiva, con top bar, schermata Home e bottom bar personalizzabili. E se guadrate bene la foto della piastra di ricarica in stile piscina, dello smartphone trovate un omino che nuota. 

Qualche particolare
pubblicità

Qualche dato sulle motorizzazioni

La nuova T-Roc adotta una gamma completamente elettrificata per il mercato europeo, con motorizzazioni mild hybrid a 48 V di serie. Al lancio sono disponibili due versioni 1.5 eTSI da 85 kW (116 CV) e 110 kW (150 CV), entrambe con cambio DSG a 7 marce e trazione anteriore. Seguiranno versioni full hybrid e una variante 4MOTION con motore 2.0 TSI, anch’esso mild hybrid.Il motore 1.5 TSI evo2 è un’unità tecnologicamente avanzata, dotata di ciclo Miller, turbocompressore a geometria variabile (VTG) e gestione attiva dei cilindri ACTplus, che disattiva due cilindri in condizioni di carico ridotto. Il sistema mild hybrid a 48 V include uno starter-generatore a cinghia, una batteria agli ioni di litio e consente marcia per inerzia, recupero energetico e supporto alla coppia in partenza. Il tutto contribuisce a ridurre consumi ed emissioni, migliorando al contempo le prestazioni e il comfort di guida.

Qualche dato sulle motorizzazioni

I sistemi di assistenza

T-Roc introduce una gamma avanzata di sistemi di assistenza alla guida, molti dei quali derivati da modelli superiori come Tayron e Touareg. Tra le principali novità spiccano il Travel Assist evoluto, che consente il cambio di corsia assistito in autostrada e una regolazione predittiva della velocità in base a curve, incroci e rotatorie. Il Park Assist Pro con funzione Memory e controllo remoto via smartphone fino a 50 metri. Di serie sono inclusi numerosi sistemi come il Lane Assist, il Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti, il Side Assist, il riconoscimento segnali stradali e il rilevatore di stanchezza. Tra gli optional figurano l’ACC (Adaptive Cruise Control), la telecamera Area View, e la retrocamera Rear View. Il sistema Exit Assist avvisa in caso di apertura porte con veicoli o biciclette in avvicinamento. Il Travel Assist include anche una funzione di emergenza che arresta il veicolo in sicurezza in caso di malore del conducente.

I sistemi di assistenza
pubblicità

Leggi anche

Drive Club, la rubrica sui motori

Monaco, presentata la nuova T-Roc

Cronaca

Meteo, allerta maltempo per grandine e nubifragi: ecco dove

Cinema

La Grazia, film di Paolo Sorrentino apre Mostra del Cinema di Venezia

Economia

Bonifico tra familiari e parenti, come evitare problemi con il Fisco

Economia

FT: " Il nuovo status symbol dei miliardari è fare tanti figli"