Olimpiadi Milano Cortina 2026, monete speciali in oro e argento: prezzi e dove comprarleEconomia
Introduzione
Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali: la cerimonia inaugurale è in programma a San Siro il 6 febbraio. L’evento sportivo brillerà anche in campo numismatico. Per l’occasione è stata creata la Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana, presentata a gennaio di un anno fa, che celebra i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali con una serie esclusiva di monete che unisce la bellezza dello sport alla ricchezza storica del Paese. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quello che devi sapere
La moneta da 20 euro
Questi pezzi per collezionisti, in queste settimane di avvicinamento alle Olimpiadi invernali, stanno vivendo una fase di grande interesse. Uno dei pezzi più pregiati è la moneta in oro dal valore nominale di 20 euro, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il materiale è oro puro 999,9‰, dal peso di 7,776 grammi e con una finitura proof che esalta i dettagli.
Le caratteristiche
La moneta ha una tiratura limitata di 1.200 esemplari ed è venduta a 869 euro sul sito della Zecca di Stato: un prezzo che riflette il valore del metallo, la qualità della lavorazione e la scelta di una distribuzione riservata al territorio nazionale. Su un lato ha il logo ufficiale di Milano Cortina 2026, accompagnato dalla scritta “Repubblica Italiana”. Il rovescio presenta la fiamma olimpica e la scritta “Viaggio della Fiamma Olimpica”. In basso a sinistra nel giro firma dell'autore “A.Vecchio” (si tratta del maestro incisore Antonio Vecchio).
La moneta della Paralimpiadi
In parallelo c’è la moneta “gemella” sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ha le stesse caratteristiche tecniche e il medesimo prezzo di vendita di 869 euro. Sul dritto, al centro il logo ufficiale dei Giochi paralimpici. Nel giro “Repubblica italiana” e nel campo in giro “Giochi Paralimpici invernali”. Sul rovescio della moneta, al centro ii marchio ufficiale della Torcia Paralimpica, nel campo a sinistra valore nominale e in basso a sinistra nel giro firma dell'autore “Petrassi” (in questo caso il maestro incisore Silvia Petrassi).
Il simbolismo
Come ha spigato il Mef al momento del lancio, la Fiamma Olimpica è “simbolo di unità e pace, porta un messaggio universale di amicizia, speranza e spirito di squadra. Le origini di questo simbolismo risalgono all'Antica Grecia, dove il fuoco veniva considerato un elemento divino.
La moneta da 50 euro
Oltre al taglio da 20 euro, la serie comprende anche la prestigiosa moneta in oro da 50 euro (Au 999,9 Proof) dal peso di un’oncia e acquistabile sul sito della Zecca di Stato a 3.450 euro.
Le monete in argento
Queste emissioni speciali dedicate a Olimpiadi e Paralimpiadi sono pensate come oggetti celebrativi ma soprattutto come beni da collezione. La serie è completata dalle sei monete in argento Ag 999 proof, dal valore nominale di 6 euro (e prezzo di vendita 83 euro), ciascuna legata a una disciplina e a una località dei Giochi:
- Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Pattinaggio di velocità – Milano – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro);
- Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Curling – Cortina – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro);
- Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Salto con gli sci – Predazzo – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro);
- Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Snowboard – Livigno - 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro);
- Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Sci alpino – Bormio - 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro);
- Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Sci nordico paralimpico – Tesero - 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro).
Dove comprarle
Maggiori dettagli e disponibilità per l’acquisto delle monete della Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana sono reperibili su www.shop.ipzs.it. Anche i cittadini europei possono registrarsi e acquistare le monete, insieme a tutti gli altri prodotti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le monete sono disponibili anche allo shop di piazza Verdi 1 e al Museo della Zecca (via Salaria 712, Roma). È necessario prenotare l’ingresso al museo sul sito museozecca.ipzs.it/.
