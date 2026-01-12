Maggiori dettagli e disponibilità per l’acquisto delle monete della Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana sono reperibili su www.shop.ipzs.it. Anche i cittadini europei possono registrarsi e acquistare le monete, insieme a tutti gli altri prodotti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le monete sono disponibili anche allo shop di piazza Verdi 1 e al Museo della Zecca (via Salaria 712, Roma). È necessario prenotare l’ingresso al museo sul sito museozecca.ipzs.it/.

