Olimpiadi invernali, le discipline sportive che non ne fanno più parte

Il balletto sugli sci - o ski ballet, in seguito ribattezzato acroski - è una disciplina in cui lo sciatore deve eseguire una coreografia, fatta di passi, giravolte e acrobazie, usando anche i bastoncini, su una parte piana di una pista, stando a tempo con una musica di sottofondo. I concorrenti avevano a disposizione 90 secondi per stupire i giudici, e venivano valutati in base alla difficoltà tecnica, all'esecuzione e alla creatività.

Lo ski ballet ebbe il riconoscimento come disciplina ufficiale da parte della Federazione Internazionale dello Sci (FIS) nel 1979. Gli eventi di Coppa del mondo e i Campionati mondiali misero in mostra i migliori atleti e atlete di questo sport, con stelle come Conny Kissling e Hermann Reitberger.

La sua inclusione come disciplina dimostrativa ai Giochi Olimpici Invernali di Calgary 1988 e a quelli di Albertville del 1992 ha segnato l'apice della storia di questo sport. Come ricorda il sito Olympics.com, lo ski ballet ai Giochi olimpici invernali di Lillehammer 1994 era già scomparso completamente dal programma, segnando l'inizio del suo declino internazionale.

In foto, Cathy Fechoz, per la Francia, nella sua esibizione ai Giochi di Albertville.

Ski Ballet - Getty