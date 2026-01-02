Dakar 2026, percorso e tappe del rally in Arabia Saudita

Alla Dakar 2026 sono iscritti 812 concorrenti (in 325 veicoli, tra cui 118 moto). Oltre alle auto all'avanguardia che si danno battaglia in testa, il rally rimane aperto anche a coloro che sono abbastanza audaci da affrontare il deserto con 4x4 meno competitivi, ma comunque adatti al deserto. La categoria Production, riservata ai veicoli strettamente basati sui modelli da esposizione, sta subendo una trasformazione importante: il regolamento ora consente alcune modifiche volte a migliorare le prestazioni. Questo cambiamento ha attirato l'attenzione del costruttore britannico Land Rover, che schiererà tre Defender alla Dakar 2026 condotte in gara da Sara Price, ex campionessa di motocross e quattro volte vincitrice di tappa del Rally Dakar, dal quattordici volte vincitore della Dakar Stéphane Peterhansel e dal promettente talento Rokas Baciuška. Tra le squadre c'è anche Dacia, che ha annunciato la partecipazione di Cristina Gutiérrez e del co-pilota Pablo Moreno sia all'edizione 2026 sia a quella del 2027.