F1, alle 14 il Gp di Abu Dhabi: ultimo della stagione, decide Mondiale

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, alle 14 il Gp di Abu Dhabi: ultimo della stagione, assegna il titolo Mondiale

Sport
©Ansa

Sul circuito di Yas Marina si chiude la stagione di Formula 1 e si assegna il titolo del Mondiale piloti. A contendersi la vittoria finale sono in tre: Lando Norris, leader della classifica; Max Verstappen, secondo a 12 punti; Oscar Piastri, terzo a -16 da Norris. Oggi l’olandese della Red Bull parte in pole, seguito dai due piloti McLaren. La gara è in diretta su Sky e in streaming su NOW

ascolta articolo

Il Gp di Abu Dhabi, che si corre sul circuito di Yas Marina, chiude la stagione di Formula 1 e assegna il titolo del Mondiale piloti. A contendersi la vittoria finale sono in tre: Lando Norris, leader della classifica; Max Verstappen, secondo a 12 punti; Oscar Piastri, terzo a -16 da Norris. Nella gara di oggi l’olandese della Red Bull parte in pole, seguito dai due piloti McLaren. Il Gp inizia alle 14 e si può seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La griglia di partenza

A partite in pole nel Gp di Abu Dhabi è Max Verstappen: l’olandese della Red Bull ha vinto quattro campionati e cerca il suo quinto titolo consecutivo. Nelle qualifiche ha tirato fuori gli artigli, confezionando due giri uno migliore dell'altro nel Q3 e conquistando una pole position fondamentale per credere nella rimonta. Il leader della classifica Lando Norris non gli ha lasciato spazio, piazzandosi con la sua McLaren subito dietro di lui. Terzo l'altro pretendente al Mondiale, e altro pilota McLaren, Oscar Piastri. Il ceo della McLaren Zak Brown ha già messo in chiaro che, in caso di difficoltà, al muretto non si faranno problemi a dare ordini di scuderia, penalizzando Piastri a favore di Norris. A partire dal quarto posto è George Russell su Mercedes, poi la Ferrari di Charles Leclerc e Fernando Alonso (Aston Martin). L’altra Ferrari di Lewis Hamilton scatterà dal 16esimo posto. Poco più avanti, al 14esimo posto, la Mercedes di Kimi Antonelli.

Vedi anche

F1, Gp Abu Dhabi: Max Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri

Il titolo Mondiale

Prima della gara di Abu Dhabi, Lando Norris (McLaren) guida la classifica del Mondiale piloti con 408 punti. Al secondo posto c’è Max Verstappen (Red Bull) con 396 punti, quindi a 12 di distacco da Norris. Al terzo posto Oscar Piastri (McLaren) con 392 punti, a -16 di distacco dal primo posto. La vittoria della gara assegna 25 punti. Al secondo classificato 18 punti, poi 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Se Norris arriva sul podio è sicuramente campione, altrimenti bisogna vedere dove si piazzano Verstappen e Piastri (QUI TUTTE LE COMBINAZIONI).

epa12560273 Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands competes in the Formula 1 Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit racetrack outside Doha, Qatar, 30 November 2025. EPA/ALI HAIDER

Vedi anche

Formula 1, Gp Qatar: vince Max Verstappen e riapre il Mondiale. VIDEO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/11
Sport

Audi F1, presentata la livrea della R26 che correrà al Mondiale. FOTO

A 115 giorni dal debutto in Formula 1, Audi fornisce un'anteprima della propria presenza nella massima serie del motorsport presso il Brand Experience Center di Monaco di Baviera

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

F1, alle 14 il Gp di Abu Dhabi: ultimo della stagione, decide Mondiale

Sport

Sul circuito di Yas Marina si chiude la stagione di Formula 1 e si assegna il titolo del Mondiale...

epa12574540 Polesitter Red Bull Racing driver Max Verstappen (C) of Netherlands, second place McLaren driver Lando Norris (L) of Britain and third place McLaren driver Oscar Piastri (R) of Australia pose for the group photo after the Qualifying for the Formula One Abu Dhabi Grand Prix, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 06 December 2025. The 2025 Formula One Abu Dhabi Grand Prix will be held at the Yas Marina Circuit racetrack on 07 December. EPA/ALI HAIDER

Serie A: Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1 e Sassuolo-Fiorentina 3-1

Sport

Nel primo anticipo della 14esima giornata, gli emiliani affondano la Viola, ultima in classifica....

Olimpiadi Milano Cortina, Roma prima tappa del viaggio della fiamma

Sport

Alle 9.20 è partito dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico di Roma il viaggio della fiamma...

14 foto
Prima tappa viaggio fiamma olimpica

F1, Gp Abu Dhabi: Max Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri

Sport

L'olandese precederà le McLaren di Norris (attuale leader della classifica piloti) e Piastri,...

Sorteggi Mondiali 2026, gironi: ecco chi potrebbe incontrare l’Italia

Sport

A Washington si è tenuto l'evento in cui è stato effettuato il sorteggio del mondiale di calcio...

Sport: I più letti