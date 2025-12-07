F1, alle 14 il Gp di Abu Dhabi: ultimo della stagione, decide Mondiale

Formula 1, alle 14 il Gp di Abu Dhabi: ultimo della stagione, assegna il titolo MondialeSport
Sul circuito di Yas Marina si chiude la stagione di Formula 1 e si assegna il titolo del Mondiale piloti. A contendersi la vittoria finale sono in tre: Lando Norris, leader della classifica; Max Verstappen, secondo a 12 punti; Oscar Piastri, terzo a -16 da Norris. Oggi l’olandese della Red Bull parte in pole, seguito dai due piloti McLaren. La gara è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Il Gp di Abu Dhabi, che si corre sul circuito di Yas Marina, chiude la stagione di Formula 1 e assegna il titolo del Mondiale piloti. A contendersi la vittoria finale sono in tre: Lando Norris, leader della classifica; Max Verstappen, secondo a 12 punti; Oscar Piastri, terzo a -16 da Norris. Nella gara di oggi l’olandese della Red Bull parte in pole, seguito dai due piloti McLaren. Il Gp inizia alle 14 e si può seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW.
La griglia di partenza
A partite in pole nel Gp di Abu Dhabi è Max Verstappen: l’olandese della Red Bull ha vinto quattro campionati e cerca il suo quinto titolo consecutivo. Nelle qualifiche ha tirato fuori gli artigli, confezionando due giri uno migliore dell'altro nel Q3 e conquistando una pole position fondamentale per credere nella rimonta. Il leader della classifica Lando Norris non gli ha lasciato spazio, piazzandosi con la sua McLaren subito dietro di lui. Terzo l'altro pretendente al Mondiale, e altro pilota McLaren, Oscar Piastri. Il ceo della McLaren Zak Brown ha già messo in chiaro che, in caso di difficoltà, al muretto non si faranno problemi a dare ordini di scuderia, penalizzando Piastri a favore di Norris. A partire dal quarto posto è George Russell su Mercedes, poi la Ferrari di Charles Leclerc e Fernando Alonso (Aston Martin). L’altra Ferrari di Lewis Hamilton scatterà dal 16esimo posto. Poco più avanti, al 14esimo posto, la Mercedes di Kimi Antonelli.
Vedi anche
F1, Gp Abu Dhabi: Max Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri
Il titolo Mondiale
Prima della gara di Abu Dhabi, Lando Norris (McLaren) guida la classifica del Mondiale piloti con 408 punti. Al secondo posto c’è Max Verstappen (Red Bull) con 396 punti, quindi a 12 di distacco da Norris. Al terzo posto Oscar Piastri (McLaren) con 392 punti, a -16 di distacco dal primo posto. La vittoria della gara assegna 25 punti. Al secondo classificato 18 punti, poi 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Se Norris arriva sul podio è sicuramente campione, altrimenti bisogna vedere dove si piazzano Verstappen e Piastri (QUI TUTTE LE COMBINAZIONI).
Vedi anche
Formula 1, Gp Qatar: vince Max Verstappen e riapre il Mondiale. VIDEO
Audi F1, presentata la livrea della R26 che correrà al Mondiale. FOTO
A 115 giorni dal debutto in Formula 1, Audi fornisce un'anteprima della propria presenza nella massima serie del motorsport presso il Brand Experience Center di Monaco di Baviera