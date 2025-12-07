F1, alle 14 il Gp di Abu Dhabi: ultimo della stagione, decide Mondiale

Sul circuito di Yas Marina si chiude la stagione di Formula 1 e si assegna il titolo del Mondiale piloti. A contendersi la vittoria finale sono in tre: Lando Norris, leader della classifica; Max Verstappen, secondo a 12 punti; Oscar Piastri, terzo a -16 da Norris. Oggi l’olandese della Red Bull parte in pole, seguito dai due piloti McLaren. La gara è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il Gp di Abu Dhabi, che si corre sul circuito di Yas Marina, chiude la stagione di Formula 1 e assegna il titolo del Mondiale piloti. A contendersi la vittoria finale sono in tre: Lando Norris, leader della classifica; Max Verstappen, secondo a 12 punti; Oscar Piastri, terzo a -16 da Norris. Nella gara di oggi l’olandese della Red Bull parte in pole, seguito dai due piloti McLaren. Il Gp inizia alle 14 e si può seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La griglia di partenza

A partite in pole nel Gp di Abu Dhabi è Max Verstappen: l’olandese della Red Bull ha vinto quattro campionati e cerca il suo quinto titolo consecutivo. Nelle qualifiche ha tirato fuori gli artigli, confezionando due giri uno migliore dell'altro nel Q3 e conquistando una pole position fondamentale per credere nella rimonta. Il leader della classifica Lando Norris non gli ha lasciato spazio, piazzandosi con la sua McLaren subito dietro di lui. Terzo l'altro pretendente al Mondiale, e altro pilota McLaren, Oscar Piastri. Il ceo della McLaren Zak Brown ha già messo in chiaro che, in caso di difficoltà, al muretto non si faranno problemi a dare ordini di scuderia, penalizzando Piastri a favore di Norris. A partire dal quarto posto è George Russell su Mercedes, poi la Ferrari di Charles Leclerc e Fernando Alonso (Aston Martin). L’altra Ferrari di Lewis Hamilton scatterà dal 16esimo posto. Poco più avanti, al 14esimo posto, la Mercedes di Kimi Antonelli.