Audi F1, presentata la livrea della R26 che correrà al Mondiale. FOTO

Audi F1, presentata la livrea della R26 che correrà al Mondiale di Formula 1. FOTO
A 115 giorni dal debutto in Formula 1, Audi fornisce un'anteprima della propria presenza nella massima serie del motorsport presso il Brand Experience Center di Monaco di Baviera
- Audi R26 Concept è un manifesto di design e fornisce un'anteprima della livrea e delle linee della futura monoposto di Formula 1 del Brand, destinata all’unveiling a gennaio 2026
- Superfici grafiche minimaliste, definite da precisi tagli geometrici, si integrano con le geometrie della vettura da corsa. La palette colori include titanio, nero carbonio e il nuovo rosso Audi. Come parte di questa identità, Audi sfoggerà gli anelli in rosso, volti a sottolineare la presenza in Formula 1.
- La tinta titanio, sviluppata per Audi Concept C, ricoprirà un ruolo centrale nella futura tavolozza di colori del marchio in quanto sinonimo di prestazioni, precisione tecnica e calda eleganza.
- La power unit rimarrà ibrida, ma la componente elettrica aumenterà in modo significativo. A partire dal 2026, un propulsore di F1 sarà composto da un motore a combustione interna (ICE) V6 con cilindrata invariata di 1,6 litri e turbocompressore, un sistema di recupero dell'energia (ERS) che include la batteria ad alto voltaggio (ES, energy storage) e un'unità motore-generatore elettrico (MGUK) nonché un'unità di controllo elettronico (CU-K).
- La coppia di piloti per l'ingresso di Audi in Formula 1 nel 2026 sarà formata dal tedesco Nico Hülkenberg e dal brasiliano emergente Gabriel Bortoleto.
- “La Formula 1 rappresenta il prossimo capitolo del rinnovamento dell’Azienda. Non entriamo in Formula 1 solo per esserci. Vogliamo vincere. Allo stesso tempo, sappiamo che non si diventa un top team in F1 da un giorno all’altro. Servono tempo, perseveranza e un’instancabile messa in discussione dello status quo. Entro il 2030 vogliamo lottare per il titolo”, dice Gernot Döllner, CEO di AUDI AG
- Rispetto agli attuali regolamenti, la potenza del motore elettrico triplicherà, passando da 120 kW (163 CV) a 350 kW (476 CV) allineandosi, sostanzialmente, al propulsore a combustione forte di circa 400 kW (544 CV). Dal 2026, parallelamente, il motore termico dovrà essere più efficiente e conseguentemente utilizzare meno carburante rispetto al passato. Carburante che sarà sostenibile, per l'obiettivo, entro il 2030, della carbon neutrality del circus della Formula 1.
- Per la prima volta è prevista l'aerodinamica attiva. In determinate condizioni, il pilota potrà regolare l’incidenza delle “ali” anteriori e posteriori con la semplice pressione di un pulsante così da ridurre la resistenza aerodinamica e, di conseguenza, supportare la gestione energetica delle nuove power unit.
- Le monoposto del futuro saranno più piccole e leggere rispetto a quelle attuali. Il passo verrà ridotto di 20 centimetri e portato a 3,40 metri, la larghezza complessiva varierà da 200 a 190 centimetri e il peso scenderà da 798 a 768 chilogrammi
- Dicembre 2025: Le prime power unit Audi F1 vengono spedite via mare in Bahrain per i test pre-stagionali.
- Gennaio 2026: Viene presentata la prima monoposto Audi per la F1.
- Dal 26 al 30 gennaio si svolgeranno a Barcellona, a porte chiuse, i primi test ufficiali con la nuova generazione di vetture.
- Febbraio 2026: Durante i test in Bahrain (11-13 febbraio e 18-20 febbraio), Audi porterà in pista la Formula 1 per la prima volta davanti al pubblico.
- Marzo 2026: Debutto del team Audi F1 al Gran Premio d'Australia a Melbourne.
- In vista del debutto in Formula 1, Audi ha acquisito integralmente il Gruppo svizzero Sauber, ha fondato Audi Formula Racing GmbH (AFR) a Neuburg an der Donau e ha attivato un distaccamento tecnico a Bicester, nel Regno Unito. Il futuro team Audi F1 sarà guidato dagli esperti manager di Formula 1 Mattia Binotto e Jonathan Wheatley