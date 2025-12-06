Olimpiadi Milano Cortina, Roma prima tappa del viaggio della fiamma

Olimpiadi Milano Cortina 2026, parte viaggio della fiamma olimpica: prima tappa Roma. FOTO
Alle 9.20 è partito dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico di Roma il viaggio della fiamma olimpica, che si concluderà il 6 febbraio a San Siro, per la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali. Un totale di 60 tappe in tutta Italia, con il passaggio in numerosi siti Unesco. Il primo giorno si chiuderà alle 19.30 in piazza del Popolo. Tra i tedofori di oggi Paltrinieri, Tamberi, Di Francisca, Polonara, Berrettini, Noemi, Achille Lauro
- È partito stamattina, dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico di Roma, il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina: si concluderà il 6 febbraio a San Siro, per la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali. Un totale di 60 tappe nelle 20 regioni d’Italia, per un percorso lungo 12mila chilometri con 110 province e 300 comuni coinvolti. La fiamma passerà in numerosi siti Unesco, a cominciare da quelli di Roma: alle 9.20 la fiamma ha lasciato lo Stadio dei Marmi per finire il suo primo giorno alle 19.30 in piazza del Popolo.
- Allo Stadio dei Marmi di Roma, a portare con sé all'interno dell'impianto la lanterna dove viene custodito il fuoco, è stato Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960.
- Poi il passaggio a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione dei Giochi invernali, che ha acceso il braciere del viaggio della fiamma. "Se siamo qui è anche grazie a Giulio Onesti e ai Giochi che ha portato a Roma nel '60. In questo viaggio bellissimo toccheremo tutti i siti Unesco e sarà un grande spot per il Paese", ha detto.
- La staffetta è così cominciata con il primo tedoforo, Gregorio Paltrinieri, protagonista del tratto iniziale dello Stadio dei Marmi.
- "Ho vinto ai Giochi, ho chiuso le Olimpiadi di Parigi con la bandiera e apro quelle di Milano Cortina con la fiamma, ora mancherebbe giusto una cosetta…", ha detto Gregorio Paltrinieri alludendo alla possibilità di fare da portabandiera ai Giochi di Los Angeles. "Intanto mi qualifico poi ci pensiamo...", ha aggiunto. Sull'emozione di aprire la staffetta della fiamma ha poi detto: "È stato stupendo, non me lo aspettavo. Sono contento, questa rappresenta un messaggio d'unione".
- All'interno dell'impianto hanno ricevuto la fiamma Elisa Di Francisca (nella foto), Gianmarco Tamberi e Achille Polonara, che ha portato la fiaccola fuori dello stadio. "Questa giornata è stata molto emozionante. Ed è un'emozione anche essere qui in piedi perché fino a qualche settimana fa ero in carrozzina, quindi è già un successo esserci", ha detto Polonara. Il cestista, affetto da leucemia, si è soffermato sulla sua battaglia contro la malattia: "È stata complicata, spero di essere alla fine e che da adesso in poi le cose vadano meglio”.
- In totale, sono 164 i tedofori della prima tappa di oggi a Roma (nella foto, Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi).
- "Lo conosco bene, siamo amici fin da piccoli e siamo marchigiani entrambi. Passare la fiamma a lui è stata una soddisfazione immensa. So cosa ha passato e non è da augurare a nessuno, ma lui ha affrontato tutto da guerriero", ha detto Tamberi dopo la staffetta con Polonara. Parlando dell’esperienza da tedoforo, ha aggiunto: "È stato fantastico. Ho accettato immediatamente". Poi ha concluso: "Il mio rapporto con le Olimpiadi così è sempre più stretto, speriamo arrivi fino a Los Angeles, perché sarà un viaggio lungo e complicato, ma l'obiettivo è quello".
- Durante il suo giro per Roma, la fiamma olimpica è passata anche davanti a Castel Sant'Angelo tra le mani del cestista italiano Gigi Datome.
- La fiamma olimpica in via della Conciliazione, con la basilica di San Pietro sullo sfondo.
- "È un periodo ricco di emozioni - ha detto in mattinata il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio -. Diecimila torce e una fiamma unica che testimonia la voglia di far bene". Presente allo stadio anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi (nella foto): "È una giornata meravigliosa, la vita ci ha regalato un sogno e un dono: essere qui. Il fuoco dalla Grecia arriva a Roma e torna a casa, con la fiaccola che porterà messaggi di concordia e rispetto".
- Il viaggio della fiamma olimpica da Roma a Milano durerà 63 giorni. Tra i tedofori di oggi anche Achille Lauro, il regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore (Altare della Patria), Matteo Berrettini (piazza Cavour), Noemi (al Gazometro in Via Ostiense), Claudia Gerini in piazza di Spagna. E questi sono solo alcuni dei 10.001 tedofori che si passeranno la fiamma. Dopo Roma, la fiaccola si sposterà a Viterbo per attraversare tutto lo Stivale: domani "accenderà" anche l'area archeologica di Ostia Antica.