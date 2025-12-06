Olimpiadi Milano Cortina, Roma prima tappa del viaggio della fiamma

Offerte Sky
Prima tappa viaggio fiamma olimpica

Olimpiadi Milano Cortina 2026, parte viaggio della fiamma olimpica: prima tappa Roma. FOTO

Sport fotogallery
12 foto
Ansa/Getty

Alle 9.20 è partito dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico di Roma il viaggio della fiamma olimpica, che si concluderà il 6 febbraio a San Siro, per la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali. Un totale di 60 tappe in tutta Italia, con il passaggio in numerosi siti Unesco. Il primo giorno si chiuderà alle 19.30 in piazza del Popolo. Tra i tedofori di oggi Paltrinieri, Tamberi, Di Francisca, Polonara, Berrettini, Noemi, Achille Lauro

