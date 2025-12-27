Zelensky domani da Trump, Mosca: “Accordo vicino”. LIVE

Massiccio attacco missilistico nella notte su Kiev alla vigilia del vertice Trump-Zelensky domani a Mar-a-Lago, in Florida. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parteciperà oggi a una chiamata con Zelensky, Trump e altri leader dell'Ue .Per Mosca “l'accordo è vicino, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo”. La Russia si dice disposta a firmare “un patto di non aggressione reciproca con la Nato”. L'appello del Papa all'Angelus: “Chi crede nella pace non sia ridicolizzato”
in evidenza
Kiev è stata oggetto di un massiccio attacco missilistico balistico nella notte. La Russia, riferiscono i media, ha lanciato sulla capitale diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr. Vertice Trump-Zelensky domani a Mar-a-Lago per accelerare sulla pace in Ucraina. “Molto può essere deciso prima del nuovo anno”, annuncia il leader ucraino, riferendo che al summit in Florida saranno collegati anche gli europei. Sul tavolo il piano in 20 punti per porre fine alla guerra inviato anche a Mosca. “Discuteremo di Donbass e sicurezza”, dice Zelensky, che sarebbe pronto a indire un referendum sul piano se la Russia accetterà un cessate il fuoco di almeno 60 giorni. Per Mosca “l'accordo è vicino, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo”. La Russia si dice inoltre disposta a firmare “un patto di non aggressione reciproca con la Nato”. Trump: “L'incontro andrà bene ma Zelensky non ha nulla di concreto finché non lo approvo io. Andrà bene anche con Putin, che sentirò presto”. L'appello del Papa all'Angelus: “Chi crede nella pace non sia ridicolizzato”.
Gli approfondimenti:
Bombardamenti nella regione di Kiev, feriti
Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco russo a Kiev il 27 dicembre. Lo ha riferito Ukrinform citando un post Telegram del sindaco della capitale Vitali Klitschko. "Attualmente, quattro vittime dell'attacco nemico alla capitale hanno richiesto assistenza medica. Tre di loro sono state ricoverate in ospedale. Una ha ricevuto cure ambulatoriali", ha scritto. Sempre secondo Klitschko nel distretto di Holosiivskyi sarebbe scoppiato un incendio presso una stazione di servizio. A Obolonsky i detriti sono caduti su una cooperativa di cottage estivi. Detriti sono caduti anche in un'area aperta nel distretto di Desnyanskyi. Tutti i servizi sono disponibili, ha sottolineato il sindaco di Kiev.
Ue, "von der Leyen e leader europei oggi in call con Zelensky e Trump"
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parteciperà oggi a una chiamata con Volodymyr Zelensky, Donald Trump e altri leader dell'Ue. Lo riferisce una portavoce dell'esecutivo comunitario.
Reuters: "Nuovi missili russi in una ex base in Bielorussia"
Mosca sta probabilmente posizionando nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale, uno sviluppo che potrebbe rafforzare la capacità della Russia di lanciare missili in tutta Europa, secondo quanto scoperto da due ricercatori statunitensi studiando le immagini satellitari. E' quanto scrive Reuters sul suo sito. La valutazione dei ricercatori è sostanzialmente in linea con le scoperte dell'intelligence statunitense, ha affermato una persona a conoscenza della questione che ha parlato a condizione di mantenere l'anonimato per condividere informazioni non autorizzate alla divulgazione al pubblico.
Danni da bombardamenti e feriti nella notte nella regione di Kiev
I russi hanno attaccato diversi distretti della regione di Kiev, danneggiando edifici residenziali, cantieri edili e aziende, e causando feriti. Lo ha riferito l'Amministrazione Militare Regionale di Kiev su Telegram, secondo Ukrinform. "Il paese terrorista continua a fare guerra alla popolazione civile. Il nemico sta attaccando deliberatamente infrastrutture critiche e case", si legge nel post. Una persona è rimasta ferita: un residente della regione di Ivano-Frankivsk stava guidando un camion durante l'attacco e ha riportato ferite da schegge alla schiena. È stato ricoverato in un ospedale locale. A Vyshhorod le finestre di un grattacielo sono state danneggiate. Nel distretto di Boryspil sono stati danneggiati impianti di produzione e due auto. Nel distretto di Bucha è scoppiato un incendio in un cantiere edile. Nel distretto di Obukhiv i locali di un'azienda municipale in una delle comunità sono stati danneggiati. I militari ricordano che l'allerta rimane in vigore e l'Amministrazione Militare Regionale di Kiev chiede a tutti di rimanere in luoghi sicuri.
Eliseo: "Nessuna telefonata è prevista per ora fra Macron e Putin"
Non ci sono stati recenti scambi telefonici tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin, e nessun incontro è previsto "per ora". Lo ha annunciato oggi l'Eliseo. La dichiarazione mentre Parigi e Mosca, le cui relazioni sono al punto più basso, hanno recentemente espresso il loro interesse per un contatto diretto. "Non c'è stato alcuno scambio" tra i presidenti francese e russo, "non è prevista una telefonata" tra loro in questo momento, e "non è prevista la visita di Emmanuel Macron a Mosca", ha precisato l'Eliseo. La scorsa settimana, il Cremlino ha annunciato che Putin era pronto a parlare con Macron, rispondendo agli annunci in tal senso fatti dal presidente francese.
Trump: "Zelensky non ha nulla finché non lo approvo io, l'incontro andrà bene"
"Penso che andrà bene" con Volodymyr Zelensky, "penso che andrà bene anche con Putin". Lo ha detto Donald Trump a Politico, sottolineando che aspettarsi di parlare con il presidente russo "presto". Trump ha comunque freddato Zelensky e la sua proposta: "non ha nulla di concreto finché non lo approvo io".
Allarme aereo in tutta l'Ucraina, "potenti esplosioni a Kiev"
Diverse potenti esplosioni hanno scosso Kiev nella notte, secondo un giornalista dell'Afp, mentre le autorità avvertivano che la capitale ucraina era sotto minaccia di attacco missilistico. "Esplosioni nella capitale. Le forze di difesa aerea sono operative. Restate nei rifugi!", ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram. Anche l'aeronautica militare ucraina ha annunciato un'allerta aerea a livello nazionale nelle prime ore del mattino. "Tutta l'Ucraina è in pericolo missilistico! Registrato il decollo del MiG-31K", cioè i vettori del missile aerobalistico Kinzhal, si legge nel post su Telegram.
Media: "Trump ottimista sulla risoluzione del conflitto in Ucraina"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che ci siano buone possibilità di risolvere il conflitto in Ucraina. "Beh, penso che abbiamo buone possibilità di riuscirci", ha dichiarato Trump al New York Post, ripreso dall'agenzia russa Tass. "Ho risolto otto guerre, e questa è la più difficile di tutte. Ma credo che ce la faremo". Secondo il quotidiano, il leader statunitense sarebbe ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace durante il suo prossimo incontro con Vladimir Zelensky domani. A suo avviso, entrambe le parti sono interessate a porre fine al conflitto. "Penso che [il governo di Kiev] vogliano farlo ora, e penso che anche la Russia voglia farlo. Ma ogni volta che uno vuole farlo, l'altro no", ha detto Trump.
Kim scrive a Putin: "Condividiamo sangue, vita e morte"
Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha sottolineato come la sua nazione e la Russia abbiano condiviso "sangue, vita e morte" nella guerra in Ucraina, inviando gli auguri di Capodanno al presidente Vladimir Putin. Pyongyang ha inviato migliaia di soldati a combattere per Mosca, secondo le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, mentre la Russia prosegue con la sua invasione dell'Ucraina, che dura da quasi quattro anni. Nel messaggio, pubblicato dall'agenzia di stampa statale Kcna, Kim ha affermato che il 2025 è stato un "anno davvero significativo" per l'alleanza bilaterale, consolidata dalla "condivisione di sangue, vita e morte nella stessa trincea".