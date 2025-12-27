Zelensky domani da Trump, Mosca: “Accordo vicino”. LIVE

I russi hanno attaccato diversi distretti della regione di Kiev, danneggiando edifici residenziali, cantieri edili e aziende, e causando feriti. Lo ha riferito l'Amministrazione Militare Regionale di Kiev su Telegram, secondo Ukrinform. "Il paese terrorista continua a fare guerra alla popolazione civile. Il nemico sta attaccando deliberatamente infrastrutture critiche e case", si legge nel post. Una persona è rimasta ferita: un residente della regione di Ivano-Frankivsk stava guidando un camion durante l'attacco e ha riportato ferite da schegge alla schiena. È stato ricoverato in un ospedale locale. A Vyshhorod le finestre di un grattacielo sono state danneggiate. Nel distretto di Boryspil sono stati danneggiati impianti di produzione e due auto. Nel distretto di Bucha è scoppiato un incendio in un cantiere edile. Nel distretto di Obukhiv i locali di un'azienda municipale in una delle comunità sono stati danneggiati. I militari ricordano che l'allerta rimane in vigore e l'Amministrazione Militare Regionale di Kiev chiede a tutti di rimanere in luoghi sicuri.