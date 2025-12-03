Nicola Pietrangeli, My Way chiude commemorazione al Foro Italico. FOTO

Offerte Sky
Nicola Pietrangeli's coffin arrives at the funeral chapel at the tennis court named after him at the Foro Italico. Awaiting him are the Davis Cup trophy he won as captain in 1976, blue and white flowers, a giant screen showing his images, and music by Charles Aznavour. Rome, December 3, 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

Nicola Pietrangeli, My Way chiude commemorazione al Foro Italico. Alle 15 i funerali. FOTO

Sul campo del Foro Italico a lui dedicato si è tenuta in mattinata la camera ardente per Nicola Pietrangeli, il tennista italiano morto lunedì 1° dicembre all’età di 92 anni. Presenti per l’ultimo saluto diversi personaggi del mondo dello sport, della politica e degli spettacoli. A concludere la commemorazione il brano "My way" di Frank Sinatra, come lo stesso campione avrebbe voluto. Alle ore 15 di oggi i funerali nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio

