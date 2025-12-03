Nicola Pietrangeli, My Way chiude commemorazione al Foro Italico. FOTO

Nicola Pietrangeli, My Way chiude commemorazione al Foro Italico. Alle 15 i funerali. FOTO
Sul campo del Foro Italico a lui dedicato si è tenuta in mattinata la camera ardente per Nicola Pietrangeli, il tennista italiano morto lunedì 1° dicembre all’età di 92 anni. Presenti per l’ultimo saluto diversi personaggi del mondo dello sport, della politica e degli spettacoli. A concludere la commemorazione il brano "My way" di Frank Sinatra, come lo stesso campione avrebbe voluto. Alle ore 15 di oggi i funerali nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio
- Si è tenuta in mattinata la camera ardente di Nicola Pietrangeli, il tennista italiano morto lo scorso 1° dicembre all'età di 92 anni, sul campo a lui dedicato al Foro Italico. Ad attenderlo il trofeo della Coppa Davis, vinto da capitano nel '76, dei fiori bianco azzurri, un maxischermo installato con le sue immagini e le note di Charles Aznavour. La commemorazione si è chiusa sulle note di My way di Frank Sinatra, scelto dallo stesso Pietrangeli. Alle 15 di oggi i funerali nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.
- "Tutto come voleva lui, Il posto e le musiche sono quelle", ha raccontato commosso il figlio Marco. "Sì è commosso per l'ultima Davis vinta, per lui indossare la maglia azzurra era importante", ha concluso. Suo figlio Filippo, invece, lo ha definito "il nonno del tennis di oggi".
- Tantissime le corone mandate, da quella della federazione tennis e padel a quella di Sport e Salute, fino allo stendardo della Lazio calcio. Davanti al feretro anche due racchette una di quando vinceva e l'altra con cui ha partecipato a Tennis&Friends.
- Tra i primi a dare l'ultimo saluto a Pietrangeli c'è il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. "Va via la storia e le storie come le sue non muoiono mai. Ci ha lasciato un messaggio del quale tutti dovremmo renderci conto", ha dichiarato il numero 1 dello sport italiano.
- "Ha deciso di andare via in punta di piedi aspettando i due mesi più belli del tennis italiano", ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della Fitp. "A lui piaceva essere una voce fuori dal cuore. I nostri ragazzi oggi non hanno avuto tempo di conoscere bene Nicola e apprezzarne i nostri valori com'è successo a noi, ma lui è stato il tennis italiano". Presenti alla commemorazione anche alcuni dei tennisti con i quali ha vinto la Davis del '76 come Adriano Panatta e Tonino Zugarelli.
- “Questo stadio si doveva intitolare a lui, l'ho fatto volentieri", ha dichiarato Gianni Petrucci, oggi presidente Fip, presente alla camera ardente di Pietrangeli e che da n.1 del Coni fece intitolare il campo del Foro Italico all'ex campione di tennis. Per Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Pietrangeli "era un'icona di stile" e "anche le sue critiche dimostrano l'intelligenza della persona che resterà eterna".
- "Un fenomeno come atleta, ma faccio fatica a staccare il tennista dall'uomo perché mi ha visto crescere. Mi chiamava "Giovannino" anche se tanto "ino" non sono". È il ricordo di Giovanni Malagò, presidente della fondazione Milano Cortina, presente alla camera ardente di Nicola Pietrangeli. "Era scanzonato e ironico, ma soprattutto un amico di famiglia", ha aggiunto.
- L'Aula della Camera ha ricordato Nicola Pietrangeli, campione del tennis scomparso di recente. "Personalità travolgente, ironia fulminante ed eleganza innata sono le caratteristiche che lo hanno reso un maestro ed un simbolo", ha detto per prima Chiara Appendino del M5s. "Il più grande tennista italiano del secolo scorso", ha aggiunto tra gli altri Marco Grimaldi di Avs. Al Foro Italico presente anche Pierferdinando Casini (in foto) senatore del Partito Democratico.
- Al Foro Italico diverse le personalità politiche presenti: una di queste è l'ex presidente della Corte costituzionale ed ex premier Giuliano Amato.
- "Amava il tennis femminile. Nei giorni in cui Jannik vinse il Next Gen, si parlava con Nicola e Lea Pericoli e lui diceva sempre che le donne dovevano fare le palle corte. Di consigli divertenti ne abbiamo sentiti tanti, lo ricordiamo con tanto amore". Queste le parole della capitana della Nazionale di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, presente alla camera ardente di Nicola Pietrangeli.