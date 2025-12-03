Nicola Pietrangeli, My Way chiude commemorazione al Foro Italico. FOTO

Sul campo del Foro Italico a lui dedicato si è tenuta in mattinata la camera ardente per Nicola Pietrangeli, il tennista italiano morto lunedì 1° dicembre all’età di 92 anni. Presenti per l’ultimo saluto diversi personaggi del mondo dello sport, della politica e degli spettacoli. A concludere la commemorazione il brano "My way" di Frank Sinatra, come lo stesso campione avrebbe voluto. Alle ore 15 di oggi i funerali nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio