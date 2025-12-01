Morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. Aveva 92 anni

Inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, è ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) ma l’ha vinta solo da capitano, nel 1976

Il mondo dello sport italiano in lutto. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale ( LA CARRIERA IN FOTO ). Sempre acuto e attento osservatore del tennis italiano e mondiale, detiene ancora diversi primati nella disciplina sportiva.

La vita e la carriera

Nato a Tunisi l'11 settembre 1933, Nicola Chirinsky Pietrangeli cresce in una famiglia cosmopolita: madre francese e russa, padre abruzzese, entrambi instillano in lui un senso di disciplina e curiosità per il mondo. L'infanzia a Tunisi, segnata dagli eventi della Seconda guerra mondiale, è un terreno di prove e resilienza. La casa di famiglia viene distrutta durante un bombardamento, il padre viene internato in un campo di prigionia e, tra queste difficoltà, Nicola scopre il tennis, giocando con racchette improvvisate accanto al genitore. Dopo l'espulsione dalla Tunisia, la famiglia si trasferisce a Roma, dove il ragazzo sceglie la cittadinanza italiana. È qui, sui campi del Foro Italico, che Pietrangeli inizia a plasmare la propria leggenda.

Nonostante un'iniziale passione per il calcio nella squadra giovanile della Lazio - club di cui era tifoso - il tennis conquista presto il suo cuore. L'ingresso nei circoli sportivi romani gli permette di affinare tecnica e strategia, e già da adolescente emerge come talento unico, elegante e determinato. La sua educazione cosmopolita, insieme alla disciplina familiare, lo rende un giocatore raffinato, capace di coniugare tecnica pura e lucidità tattica.

Pietrangeli fu considerato fra i dieci migliori tennisti del mondo fra il 1957 e il 1964: arrivato al n.3 in classifica, ha vinto due volte lo Slam di Parigi (1959 e 1960). Sul rosso parigino, il suo rovescio a una mano, elegante e incisivo, diventò celebre: giornalisti come Gianni Clerici lo definivano "indecifrabile", capace di passanti e variazioni di ritmo che lasciavano spesso gli avversari senza risposta. Tre i successi al torneo di Monte Carlo e due agli Internazionali d'Italia. In carriera ha conquistato 67 titoli. Nel palmares la medaglia d'oro ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963 (battendo lo spagnolo Manuel Santana) e quella di bronzo nel doppio insieme a Sirola. Ha conquistato anche la medaglia di bronzo nel singolare maschile al torneo di esibizione di tennis ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968. "Se mi fossi allenato di più - aveva detto Pietrangeli - avrei vinto di più, ma mi sarei divertito di meno".

Ancora oggi è il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) ma l’ha vinta solo da capitano, nel 1976. Il suo merito maggiore, ha sempre dichiarato, è stato l’aver portato l’Italia in Cile, aver vinto la partita sul piano diplomatico e politico contro chi spingeva per il boicottaggio come forma di protesta contro il regime del generale Augusto Pinochet.

Chi ha visto Pietrangeli in azione ricorda il suo rovescio arcuato e preciso, ma anche i dettagli più umani: il rituale di lucidare le scarpe prima di ogni partita, l’abitudine di salutare sempre gli avversari con rispetto, e la leggenda di quando, a Wimbledon, riuscì a salvare match point contro un avversario australiano con un passante stretto al centimetro. Ogni gesto, ogni colpo, trasmetteva eleganza e saggezza, qualità rare nel tennis competitivo di quegli anni.

Anche la vita fuori dal campo è piena di episodi curiosi: negli anni Sessanta, Pietrangeli rifiutò ingaggi professionistici milionari e continuare a difendere i colori dell'Italia in Coppa Davis, un gesto di lealtà che ancora oggi viene ricordato come esempio di dedizione e patriottismo sportivo.

Pietrangeli è stato sposato con l'indossatrice Susanna Artero, dalla quale ha avuto tre figli: Marco, Giorgio (morto nel luglio scorso a 59 anni) e Filippo. Dopo la separazione ha avuto una relazione, dal 1987 al 1994, con la conduttrice televisiva Licia Colò.