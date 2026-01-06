Lotteria Italia 2026, stasera l’estrazione dei biglietti vincenti: orario e dove vederlaCronaca
Secondo i dati elaborati da Agimeg e Agipro News, quest'anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi. Erano 15 anni che non si registravano numeri così elevati, un aumento importante che avrà ripercussioni positive anche sul numero dei premi. Nell'edizione 2024-2025, la vendita salì a 8,6 milioni e le categorie di premi diventarono 4. Lo scorso anno ci furono quindi 280 premi. Nell'edizione di quest'anno la vendita dei biglietti è aumentata del 10% e sarà quindi molto probabile un ulteriore aumento dei premi totali. Secondo le stime, quest'anno potrebbero esserci almeno 300 premi oppure, ipotesi meno probabile, potrebbe aumentare la consistenza.
I premi della Lotteria Italia 2026
In questa edizione è stato introdotto un Premio Speciale da 300.000 euro che verrà assegnato in forma anticipata rispetto all'estrazione finale, tramite una procedura specifica prevista dal regolamento. Il primo premio della prima categoria resta fissato in 5 milioni di euro, seguito da altri il cui importo non è ancora noto perché deciso dal "Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione differita" una volta accertato il ricavato della vendita dei biglietti.
I tempi per la riscossione dei premi
I vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per richiedere la riscossione dei premi: solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio e le vincite alla Lotteria Italia non sono soggette a tassazione. Può infatti accadere che qualcuno si dimentichi di riscuotere o che addirittura non si accorga di aver vinto: dal 2002 non sono stati riscossi premi della Lotteria Italia per circa 32 milioni di euro. Il record negativo è detenuto dall'edizione del 2008 nella quale non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma. In quel caso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell'edizione successiva. Si trattò dell'unico caso nella storia della Lotteria di due primi premi assegnati.
I numeri della Lotteria Italia
Per quanto riguarda la geografia delle vincite, Lazio, Lombardia e Campania sono le regioni più fortunate. Nel terzo millennio non sono stati invece mai vinti premi di prima categoria in ben 5 regioni. Dal 2000 sono stati assegnati 26 primi premi alla Lotteria Italia e c'è una regione che si è distinta tra tutte: si tratta del Lazio, dove sono stati vinti ben 8 primi premi. Al secondo posto la Lombardia con 5 primi premi. Sul terzo gradino del podio la Campania con 4 primi premi. Seguono Emilia Romagna e Veneto con 2 primi premi a testa. Con un solo primo premio vinto ciascuna, invece, le Marche, il Piemonte, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia. Sono 10 le regioni ancora a secco di primi premi: Valle d'Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna. Roma domina anche la classifica dei premi di prima categoria, quelli più ricchi, della Lotteria Italia, nelle edizioni del terzo millennio: nella capitale sono stati infatti vinti ben 26 premi della categoria più alta. Al secondo posto, ma molto staccata, c'è invece Milano, con 10 premi. Sul terzo gradino del podio troviamo Napoli e Torino, entrambe con 7 premi di prima categoria vinti. In totale, nelle ultime 26 edizioni della Lotteria Italia sono stati assegnati 138 premi di prima categoria, per un totale di circa 265 milioni di euro. Da notare che nessun premio, tra quelli più ricchi, è mai stato vinto in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Molise, Basilicata e Sardegna.
L'Agenzia delle Dogane annulla i biglietti danneggiati e smarriti
Intanto alcuni biglietti sono già fuori dai giochi. L'Agenzia Dogane e Monopoli, riporta Agipronews, ha disposto l'annullamento di oltre 50 pacchi contenenti i biglietti della Lotteria Italia danneggiati o persi prima della consegna ai punti vendita. Come previsto dal regolamento pubblicato dall'Agenzia, infatti, "ai fini dell'estrazione finale, i biglietti annullati sono da considerare invenduti e l'eventuale estrazione della serie e numero di uno di tali biglietti è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata".
Dove vedere l’estrazione
Stasera quindi in diretta dalle 20.35 su Rai 1 va in onda "Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia", la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino in cui vengono svelati i biglietti vincenti. La serata inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente di una regione, poi spazio al gioco legato alla Lotteria con i cinque biglietti vincenti di prima categoria.
