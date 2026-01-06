Per quanto riguarda la geografia delle vincite, Lazio, Lombardia e Campania sono le regioni più fortunate. Nel terzo millennio non sono stati invece mai vinti premi di prima categoria in ben 5 regioni. Dal 2000 sono stati assegnati 26 primi premi alla Lotteria Italia e c'è una regione che si è distinta tra tutte: si tratta del Lazio, dove sono stati vinti ben 8 primi premi. Al secondo posto la Lombardia con 5 primi premi. Sul terzo gradino del podio la Campania con 4 primi premi. Seguono Emilia Romagna e Veneto con 2 primi premi a testa. Con un solo primo premio vinto ciascuna, invece, le Marche, il Piemonte, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia. Sono 10 le regioni ancora a secco di primi premi: Valle d'Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna. Roma domina anche la classifica dei premi di prima categoria, quelli più ricchi, della Lotteria Italia, nelle edizioni del terzo millennio: nella capitale sono stati infatti vinti ben 26 premi della categoria più alta. Al secondo posto, ma molto staccata, c'è invece Milano, con 10 premi. Sul terzo gradino del podio troviamo Napoli e Torino, entrambe con 7 premi di prima categoria vinti. In totale, nelle ultime 26 edizioni della Lotteria Italia sono stati assegnati 138 premi di prima categoria, per un totale di circa 265 milioni di euro. Da notare che nessun premio, tra quelli più ricchi, è mai stato vinto in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Molise, Basilicata e Sardegna.