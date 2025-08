Lotteria Italia, premi non riscossi: 32 milioni di euro dimenticati

Anche quest’anno ci sono stati diversi vincitori dei premi messi in palio dalla Lotteria Italia, che hanno dimenticato il biglietto vincente in qualche cassetto o nelle tasche di cappotto. Dal 2002 – segnala Agimeg – non sono stati riscossi premi per oltre 32 milioni di euro. Il record negativo è detenuto dall’edizione del 2008 nella quale non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma. In quel caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva. Nel 2015-2016 non sono state vincite per oltre 2,9 milioni di euro, tra cui il secondo premio da 2 milioni di euro vinto in provincia di Caserta. Ma anche nel 2012 ci fu un clamoroso caso di vincita dimenticata. Non venne infatti mai riscosso il secondo premio da 2 milioni di euro e in totale furono quasi 3 i milioni lasciati nelle casse dello Stato. Nel 2014 furono scordati 1,7 milioni di euro, tra cui il quarto premio a L’Aquila.