USA, compra due biglietti identici e vince la lotteria due volte

A Fitchburg, Massachusetts, un uomo di nome Paul Corcoran compra due biglietti della lotteria Powerball per errore — convinto che il primo fosse scaduto — e si ritrova ad aver vinto due milioni di dollari. Per una incredibile coincidenza infatti i biglietti contenevano la stessa serie numerica e, nell’estrazione del 9 luglio, sono risultati essere due dei cinque ticket che hanno fatto centro con un milione ciascuno. Dunque a Corcoran sono andati due milioni di dollari, grazie alla coincidenza dei numeri 5, 9, 25, 28, 69 e Powerball 5.

Due scontrini, due vincite

Il primo biglietto è stato acquistato al supermercato di Fitchburg, mentre il secondo in una vicina stazione di servizio a Leominster. La fortuna ha sorriso due volte: quando l’uomo ha presentato i ticket vincenti alla Lotteria del Massachusetts l’11 luglio, ha ritirato il premi prima delle tasse, per un totale di 2 milioni di dollari. Entrambi i punti vendita riceveranno un bonus di 10.000 $ per la vendita di ticket vincenti, secondo la normativa locale.