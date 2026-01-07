Si hanno al massimo 6 mesi di tempo per riscuotere i premi dei biglietti sorteggiati. Ecco come verificare se si è tra i fortunati e i canali per riscuotere i premi della Lotteria

Sono stati estratti durante la consueta cornice delle festività natalizie di "Affari Tuoi", il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, i cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026. Nel corso delle ultime ore sono stati poi comunicati anche tuti gli altri biglietti vincenti.

Le novità e come verificare il biglietto

L’edizione di quest’anno ha introdotto una novità assoluta: un’estrazione straordinaria che mette in palio un premio speciale dal valore complessivo di 300mila euro.

Per i giocatori che non hanno seguito la diretta, la verifica della vincita può essere comunque immediata grazie a diversi strumenti digitali messi a disposizione:

Online: sul sito ufficiale della Lotteria Italia.

sul sito ufficiale della Lotteria Italia. Tramite App: accedendo all'applicazione My Lotteries.

accedendo all'applicazione My Lotteries. Bollettino Ufficiale: l’elenco completo è disponibile su www.adm.gov.it.

Guida alla riscossione

Passiamo dalla teoria alla pratica: per trasformare il biglietto in denaro contante, è necessario seguire una procedura rigorosa. Il biglietto deve essere presentato integro e nella sua versione originale attraverso due canali: l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. (Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma), che rilascerà una ricevuta oppure recandosi presso gli Sportelli Intesa Sanpaolo. La banca tesoriera si occuperà del ritiro e dell'inoltro del biglietto ai Monopoli.

Anche per chi non ha in mano il biglietto cartaceo, ma ha tentato la fortuna online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata seguendo le stesse modalità.

Pagamento e vantaggi fiscali

Il vincitore può scegliere tra tre opzioni di accredito: assegno circolare (da riscuotere presso Intesa Sanpaolo) o in alternativa un accredito su conto corrente bancario o su conto corrente postale.

Un ultimo nota bene. A differenza di altri giochi, alle vincite della Lotteria Italia non si applica alcuna ritenuta. L'importo vinto verrà quindi accreditato per intero, senza alcuna decurtazione.