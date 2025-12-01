Addio Nicola Pietrangeli, dagli Slam al trionfo in Coppa Davis. FOTO

Addio Nicola Pietrangeli, dagli Slam vinti al trionfo in Coppa Davis: la carriera. FOTO
Icona del tennis italiano, è morto l’1 dicembre 2025 a 92 anni. Da giocatore ha raggiunto il numero 3 del ranking, conquistando 67 titoli, tra cui due volte il Roland Garros in singolare e una in doppio. Nel 1976 fu capitano non giocatore della prima storica Coppa Davis vinta dall’Italia a Santiago del Cile
- Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, è morto a 92 anni. Da giocatore ha conquistato 67 titoli, tra cui due volte il Roland Garros in singolare e una in doppio. Nel 1976 fu capitano della prima storica Coppa Davis vinta dall’Italia.
- Nato a Tunisi l’11 settembre 1933 si spostò con la famiglia in Italia dopo la Seconda guerra mondiale. Dopo una breve parentesi calcistica, si dedicò al tennis, ottenendo subito ottimi risultati: nel 1954 vince il primo dei suoi 22 titoli ai Campionati italiani assoluti, in doppio.
- Considerato fra i migliori tennisti al mondo della sua epoca, è arrivato fino al numero 3 del ranking. Ha vinto due volte il Roland Garros (1959 e 1960), tre volte a Monte Carlo e due agli Internazionali d'Italia. Quattro volte finalista a Parigi, Roma e Monte Carlo, e due volte in Coppa Davis, è stato semifinalista a Wimbledon e ha disputato i quarti di finale agli Australian Open. Con Orlando Sirola ha vinto il doppio del Roland Garros (torneo che ha conquistato anche in doppio misto nel 1958).
- Vanta in carriera un totale di 67 titoli vinti, di cui 44 in singolare, 11 in doppio e 12 in doppio misto, sebbene solo 1 di essi sia riconosciuto nell’era Open. È ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare e in doppio. Nel 1960 e nel 1961 ha raggiunto la finale della manifestazione.
- L'ultimo torneo in carriera sono gli Us Open del 1977. Già dall’anno prima Pietrangeli era diventato capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis (in foto con Adriano Panatta).
- Da capitano non giocatore guida la nazionale italiana di tennis alla prima storica conquista del trofeo nel 1976, con il team formato da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli.
- Nella celebre finale a Santiago, in Cile, nel contesto della dittatura di Pinochet, i cosiddetti Quattro Moschettieri battono i padroni di casa cileni per 4-1 e portano il trofeo in Italia per la prima volta nella storia. Per il bis bisognerà attendere il 2023 (con Volandri in panchina e Sinner in campo).
- Pietrangeli ottenne poi un contratto da capitano non giocatore sino al 1980. Perse una finale di Davis contro l’Australia. Successive incomprensioni e polemiche per una sponsorizzazione portarono all’esonero anticipato.
- Dopo il ritiro, Pietrangeli ha avuto diversi ruoli manageriali in aziende, soprattutto legati alle relazioni esterne. Ha partecipato a trasmissioni televisive e recitato in alcuni film.
- Nicola Pietrangeli ad oggi è il solo tennista italiano introdotto nella International Tennis Hall of Fame (oltre a Gianni Clerici nella sezione “addetti ai lavori”).
- Pietrangeli è stato sposato con Susanna Artero, dalla quale ha avuto tre figli: Marco, Giorgio e Filippo. Dopo la separazione ha avuto una relazione di diversi anni con Licia Colò.