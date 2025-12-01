Addio Nicola Pietrangeli, dagli Slam al trionfo in Coppa Davis. FOTO

Offerte Black Friday
Addio Nicola Pietrangeli, dagli Slam vinti al trionfo in Coppa Davis: la carriera. FOTO

Icona del tennis italiano, è morto l’1 dicembre 2025 a 92 anni. Da giocatore ha raggiunto il numero 3 del ranking, conquistando 67 titoli, tra cui due volte il Roland Garros in singolare e una in doppio. Nel 1976 fu capitano non giocatore della prima storica Coppa Davis vinta dall’Italia a Santiago del Cile

