Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma ad Atene

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia di consegna della Fiamma olimpica ad Atene
Allo stadio Panathinaiko, la cerimonia di consegna della Fiamma olimpica a Milano-Cortina. Nella rappresentanza italiana presente all'evento, tra gli altri, anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, quello della fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, e i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina, Gianluca Lorenzi
- Allo stadio Panathinaiko di Atene, è il giorno della cerimonia di consegna della Fiamma olimpica a Milano-Cortina. La 'grande sacerdotessa', interpretata dall'attrice greca Mary Mina, ha acceso l'ultima torcia e l'ha consegnata al presidente del Comitato olimpico ellenico, Isidoros Kouvelos. Dalle sue mani è passata in quella del presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò. La fiamma è stata poi custodita in una lanterna ad olio, dove viaggierà, a bordo di un volo Ita Airways, fino a Roma.
- Alle 17 la torcia sarà a Roma e alle 18 verrà accolta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la Vetrata del Cortile d'onore del Palazzo del Quirinale.
- "Oggi è un momento magico, mentre ci prepariamo a riportare la sacra fiamma olimpica sul suolo italiano per la prima volta dopo 20 anni. Essere qui, in questo stadio storico, ci ricorda l'onore che ci è stato concesso e il tesoro che porteremo a casa con noi”, ha dichiarato Malagò. "Siamo pronti a scrivere il prossimo capitolo nella storia delle Olimpiadi", ha aggiunto.
- "Milano-Cortina è la prima edizione dei Giochi assegnata a più di una città e sarà ospitata da diverse regioni e culture unite dalla loro passione e dalle loro profonde radici negli sport invernali", ha ricordato Malagò. "Milano-Cortina sarà anche l'edizione dei Giochi Olimpici invernali più equilibrata nella storia dal punto di vista del genere, sottolineando l'impegno del Movimento olimpico a promuovere il cambiamento e la diversità".
- Malagò ha poi evocato la staffetta della Fiamma sul suolo italiano: "Sarà un'avventura di 63 giorni, che toccherà 60 città, 300 paesi, 110 province, 20 regioni e tutti i siti italiani patrimonio dell'Unesco. Coprirà 12.000 km e vedrà la partecipazione di 10.001 tedofori. Mentre la fiamma olimpica si farà strada dal Colosseo di Roma alle vette del Monte Rosa e dall'isola di Lampedusa ai canali di Venezia, porterà con sé un messaggio di unità e resilienza". Presente alla cerimonia anche la tennista Jasmine Paolini, in foto.
- Il viaggio della Fiamma Olimpica inizierà il giorno di San Nicolò, sabato 6 dicembre dall'iconico stadio dei Marmi a Roma. Il convoglio che accompagna il viaggio in Italia della Torcia Olimpica sarà lungo quasi 200 metri e si muoverà ad una velocità di circa 4 chilometri orari. Ogni giornata inizierà alle ore 7.30 e terminerà intorno alle 19.30 con l'accensione del braciere nella città designata.