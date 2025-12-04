Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma ad Atene

Offerte Sky
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia di consegna della Fiamma olimpica ad Atene

Sport fotogallery
7 foto
©Getty

Allo stadio Panathinaiko, la cerimonia di consegna della Fiamma olimpica a Milano-Cortina. Nella rappresentanza italiana presente all'evento, tra gli altri, anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, quello della fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, e i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina, Gianluca Lorenzi

