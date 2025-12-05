Milano-Cortina, Mattarella accende braciere con Fiamma Olimpica. FOTO

Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere con la Fiamma Olimpica a Roma. FOTO
Le più alte cariche dello Stato hanno assistito alla cerimonia al Quirinale: oggi, 5 dicembre, parte il viaggio che porterà la fiaccola in giro per l'Italia fino all'inizio dei Giochi invernali, il 6 febbraio. Dal capo dello Stato un appello: "La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano"
- Il braciere olimpico per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 è stato acceso: a dare il via al viaggio della Fiamma Olimpica per l’Italia, che finirà il 6 febbraio, data di inizio dei Giochi, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla cerimonia al Quirinale presente anche, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni.
- Il capo dello Stato ha accompagnato l'accensione con un messaggio di pace: "Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata. Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine". E ancora: "La pace è iscritta nel dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano".
- Il riferimento è - ancora una volta - ai molti conflitti in corso nel mondo. "Ci auguriamo sia davvero possibile, anzi speriamo di più, che i mesi che mancano possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che segnano paura, morte e devastazione", ha detto Mattarella.
- Oltre alla presidente del Consiglio, ad assistere all'accensione della Fiamma anche il vicepremier Matteo Salvini e il governatore uscente del Veneto Luca Zaia (in foto). Insieme a loro il sindaco di Milano Beppe Sala, il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, i presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, i vertici della Fondazione Milano-Cortina e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio.
- Sopra il Quirinale, per chiudere l'evento, sono passate anche le Frecce Tricolori.
- Per l'occasione è volata a Roma anche la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, che ha avuto un breve colloquio con Meloni.