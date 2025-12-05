Milano-Cortina, Mattarella accende braciere con Fiamma Olimpica. FOTO

Offerte Sky
Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere con la Fiamma Olimpica a Roma. FOTO

Sport fotogallery
11 foto
Ansa/Getty

Le più alte cariche dello Stato hanno assistito alla cerimonia al Quirinale: oggi, 5 dicembre, parte il viaggio che porterà la fiaccola in giro per l'Italia fino all'inizio dei Giochi invernali, il 6 febbraio. Dal capo dello Stato un appello: "La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano"

