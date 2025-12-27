Bonus edilizi, gli immobili condonati possono usufruire degli sconti

Introduzione

La Manovra amplia la platea di edifici, costruiti inizialmente in modo abusivo poi sanati o condonati, che possono accedere ai bonus edilizi. Il testo prevede che siano ammessi agli interventi di riqualificazione o rigenerazione urbana non solo gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ‘ordinaria’, ma anche quelli che l’hanno conseguito ai sensi dei tre grandi condoni del 1985, 1994 e del 2003. La specifica si è resa necessaria a causa di una serie di sentenze espresse dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale che hanno interpretato in senso restrittivo la definizione di “titolo edilizio in sanatoria”. Questa impostazione ha messo gli edifici condonati fuori dal novero di coloro che sono abilitati a beneficiare degli incentivi che risalgono al decreto Sviluppo del 2011. La Manovra 2026 cerca di correggere la direzione di questa giurisprudenza.