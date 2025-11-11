Conto termico, cos'è il contributo per l'efficientamento energetico

Per accedere ai benefici del Conto termico 3.0, è necessario presentare una richiesta ufficiale al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che rappresenta il punto di riferimento per la gestione dell’intero meccanismo di incentivo. La domanda può essere inoltrata direttamente dal richiedente oppure tramite un tecnico, un progettista o un rivenditore qualificato, in grado di seguire tutte le fasi burocratiche. Tra i documenti necessari figurano le fatture, il certificato di conformità rilasciato dall'installatore, una dichiarazione del produttore sui requisiti tecnici e l'attestato di smaltimento del vecchio sistema. Per gli impianti già elencati sul sito del Gestore, l'iter risulta semplificato in quanto dispositivi già conformi ai requisiti tecnici richiesti: in questa circostanza, quindi, non è necessaria alcuna certificazione. Per rendere la procedura più rapida e lineare, il GSE ha introdotto un catalogo di prodotti prequalificati, grazie al quale è possibile beneficiare di un percorso semplificato e prioritario nell’esame delle pratiche.